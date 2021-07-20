أسعار ومواصفات سيارات رينو كادجار موديل 2022

تنتمي النسخة رينو كادجار إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من طرازات الـ SUV، و تقدم السيارة داخل السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات لـ موديلات 2022، و هم VISON، و DYNAMIC، و الفئة الثالثة كاملة التجهيزات SIGNATURE.

الاداء الفني للسيارة رينو كادجار موديل 2022

تستمد رينو كادجار موديل 2022 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصان، و 205 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الامامية عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات، مما تمنح السيارة افضلية الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال 10.1 ثانية، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة تبلغ 5.7 لتر لكل 100 كم.

تجهيزات رينو كادجار موديل 2022

تحتوي رينو كادجار موديل 2022 على مصابيح امامية تعمل بتقنية LEDLIGHT، و نظام صوتي و ترفيهي، و شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 7 بوصة، مع مقود حركة متعدد المهام، بالاضافة إلى باقة من وسائل الامان مثل منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و مكابح ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، و برنامج التوزان الالكتروني ESP، و مرايات جانبية كهربائية.

إلى جانب بعض الكماليات مثل مثبت سرعة، و نظام متابعة ضغط الاطارات، و مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، و فرامل يد كهربائية، و قفل مركزي، و مكييف هواء، بالاضافة إلى زر تفعيل و ايقاف المحرك، فتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيزات.

بينما ترتكز السيارة على عجلات رياضية تتراوح قياساتها بين 17 إلى 19 بوصة، و قدرت نسبة الطول وفقًا للقياسات الهيكلية نحو 4449 مم، و 1814 مم للعرض، بينما جاءت السيارة بنسبة ارتفاع يبلغ 1607 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 472 لتر.

اسعار السيارة رينو كادجار موديل 2022 في مصر

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل VISON 2022محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 389 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل DYNAMIC 2022محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 414 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SIGNATURE 2022 محرك 1200 سي سي تيربو بسعر 434 الف جنيه.