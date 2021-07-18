بالأسعار .. أحدث 5 سيارات في مصر موديلات 2021 .. صور

استقبل السوق المصري للسيارات باقة من الإصدارات المتنوعة لموديلات 2021، و التي تشكلت بين مفهوم السيدان و الهاتشباك، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، و التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث تقدم كل السيارات المطروحة عبر حزمة من التجهيزات المتنوعة باختلاف الفئات المقدمة.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث 5 سيارات داخل السوق المصري لـ موديلات 2021.

1 – شانجان ALSVIN موديل 2021

زودت السيارة شانجان ALSVIN موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 101 حصان، و 135 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، بالاضافة إلى نسخة أوتوماتيكية الاداء تستمد قوتها من محرك بسعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 107 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران.

و يبلغ سعر السيارة شانجان ALSVIN موديل 2021

الفئة الأولى مانيوال موديل L1 2021 محرك 1400 سي سي بسعر 169,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل L1 2021محرك 1500 سي سي بسعر 189,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل L2 2021محرك 1500 سي سي بسعر 205 الاف جنيه.

2 - تشانجان CS 55 موديل 2021

حصلت تشانجان CS 55 موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 156 حصان، و 225 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الامامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية تتراوح بين 17 إلى 18 بوصة.

أسعار السيارة تشانجان CS 55 موديل 2021 في مصر

الفئة الأولى L1 موديل 2021 بسعر 320 ألف جنيه.

الفئة الثانية L2 موديل 2021 بسعر 345 ألف جنيه.

الفئة الثالثة L3 موديل 2021 بسعر 365 ألف جنيه.

3 – اوبل كورسا هاتشباك موديل 2021

زودت السيارة اوبل كورسا موديل 2021 بمحرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 130 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مدعوم بعبلة تروس أوتوماتيكي الاداء تتكون من 6 سرعات، بينما ىتقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

و يبلغ سعر السيارة اوبل كورسا موديل 2021 بقيمة قدرها 320 ألف جنيه.

4 – هافال جوليان موديل 2022

تأتي هافال جوليان موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يولد قوة قدرها 150 حصان، عزم اقصى للدوران يبلغ 220 نيوتن/متر عند 2000 دورة في الدقيقة، و تتسارع العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء ثنائية القابض من طراز DCT سباعية السرعات.

ويبلغ سعر السيارة هافال جوليان موديل 2022

الفئة الأولى Standard موديل 2022 بسعر 315 ألف جنيه.

الفئة الثانية Deluxe موديل 2022 بسعر 335 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Deluxe SR موديل 2022 بسعر 355 ألف جنيه.

الفئة الرابعة High Deluxe موديل 2022 بسعر 375 ألف جنيه.

5 – سوزوكي سويفت الشكل الجديد موديل 2021

تعتمد السيارة سوزوكي سويفت على محرك 4 سليندر، سعة 1200 سي سي، قادر على انتاج قوة 84 حصان، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية تكون من 5 سرعات، تجعل السيارة تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود\ تقدر بـ 6.2 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي سويفت الشكل الجديد موديل 2021 بقيمة قدرها 220 الف جنيه.