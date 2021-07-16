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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز 5 سيارات صينية SUV موديلات 2021 في مصر .. صور

ابرز 5 سيارات صينية SUV
ابرز 5 سيارات صينية SUV لـ موديلات 2021 في مصر .. صور

يضم السوق المصري العديد من الإصدارات القوية الخاصة بموديلات 2021، و من بينها طرازات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و التي تنتمي إلى فئة التي SUV، حيث يتألق الصانع الصيني بالعديد من النسخ القوية من هذه الفئة، والتي تضم العديد من التقنيات المستخدمة، على الطريقة الخاصة بكل شركة.

 

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 سيارات صينية SUV لـ موديلات 2021 في مصر.

1 – برليانس V6 موديل 2021 

 

زودت السيارة برليانس V6 موديل 2021  بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 220 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 خلال 10.5 ثانية.

 

أسعار السيارة برليانس V6 موديل 2021 في مصر

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل DELUXE 2021 محرك 1500 سي سي  تيربو بسعر 320.900 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل   GRAND DELUXE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 344.900 جنيه.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل FLAGSHIP 2021 محرك 1500 سي سي  تيربو بسعر 369.900 جنيه.

2 – جاك S4 الشكل الجديد موديل 2021 

 

حصلت السيارة جاك S4 الشكل الجديد موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 147 حصان، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة CVT، مع نسبة طول بلغت 4410 مم، و عرض يقدر بـ 1800 مم، و 1660 مم للارتفاع.

 

أسعار السيارة جاك S4 الشكل الجديد موديل 2021

 

الفئة الاولى أوتوماتيك موديل  DELUXE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 285 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل UTLIMATE 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 305 ألف جنيه.

3 – شانجان CS15 موديل 2021 

 

دعمت السيارة شانجان CS15 موديل 2021 بمحرك 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 105 حصان، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات، بينما تقدر القياسات الهيكلية للسيارة بنسبة طول بلغت 4135 مم، و عرض يبلغ 1740 مم، و 1630 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 230 لتر.

 

 

أسعار السيارة شانجان CS15 موديل 2021 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل  L1 2021محرك 1500 سي سي بسعر229,900 جنيه.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل L2 2021 محرك 1500 سي سي بسعر 244,900 جنيه.

4 – دفسك ايجل 580 موديل 2021 

 

تستمد دفسك ايجل 580 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 165 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 220 نيوتن/متر، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

و يبلغ سعر السيارة دفسك ايجل 580 موديل 2021 بقيمة قدرها 349.900 جنيه.

5 – شيري تيجو 3 موديل 2021 

 

تتمتع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2021 بمحرك مكون من 4 اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 126 حصان، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

و تأتي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها 240.900 جنيه.

رقم ا قياسي ا موديلات 2021 ابرز 5 سيارات صينية SUV السيارة أسعار السيارة برليانس V6

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