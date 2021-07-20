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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بملامح متطورة.. رينو ميجان EV5 الكهربائية تقترب من الظهور

بملامح متطورة ..
بملامح متطورة .. ميجان EV5 الكهربائية تقترب من الظهور

تعتبر شركة رينو واحدة من اقوى صانعي السيارات حول العالم حيث استطاعت ان تبني سمعة طيبة على مر السنوات منذ انطلاقتها الاولى، و ذلك عبر العديد من الطرازات القوية، و التي تنوعت من خلال الاطلالة الخارجية مثل تصميمات السيدان و التي شملت العديد من الاسماء الرنانة، و فئة الهاتشباك مثل عائلة كيليو الشهيرة و غيرها، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات و الكروس اوفر.

و يبدو أن رينو مازالت تخبئ الكثير من التقنيات المستخدمة، و لكنها تعتزم النية لدخول مجال تصنيع السيارات الكهربائية من اوسع الابواب، عن طريق نسختها رينو ميجان EV5 الكهربائية، و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشبابية، بجانب العديد من التقنيات المستخدمة، و انظمة التحكم عالية التجهيز.

 

و حسبما اوضح برينو جيل بورن نائب الرئيس التنفيذي، فإن السيارة الكهربائية الجديدة ستعتمد على تغيير مفهوم مختلف وضع المحركات الكهربائية في الناحية الخلفية، مع امداد منظومة العمل و الدفع للعجلات الامامية، و يتوقع أن تتسارع السيارة رينو ميجان EV5 الكهربائية من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 6 ثوان.

اداء رينو ميجان EV5 الكهربائية

 

تأتي السيارة رينو ميجان EV5بمحرك كهربائي قوي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 215 حصان، 160 كيلوواط، مع بطارية سعتها 60 كيلووات في الساعة، مع امكانية قطع مسافة تصل لـ 450 كيلومتر في الساعة، بينما تعتمد على منصة CMF-EV الشهيرة، على أن يتم الاعلان عنها خلال فعاليات معرض ميونخ القادم.

 

و ظهرت الصور الاولية للسيارة رينو ميجان EV5 الكهربائية باطلالة صفراء اللون، ترتكز على عجلات رياضية، يدعمها جنط معدني من تصميم هندسي انيق، و علامة رينو المضيئة، مع مصابيح أمامية حادة، إلى جانب بعض المودات البارزة و الغائرة، و التي تعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافاة إلى مصابيح خلفية طولية الشكل مع شريط متصل، و من المتوقع ان تضم هذه النسخة باقة من وسائل الامن و السلامة إلى جانب التقنيات الحديثة الخاصة بأنظمة مساعدة السائق.

رينو ميجان EV5 EV5 الكهربائية رينو ميجان EV5 الكهربائية

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