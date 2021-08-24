سوق السيارات المستعمل.. سعر دايو نوبيرا موديل 2007| صور

يميل الكثير من مستهلكي السيارات لشراء ما يريدون من سوق المستعمل، لما يوفره من خيارات أكثر بسعر أقل مقارنة بسعر “الزيرو”، ولكن بشرط الإستعانة بخبير سيارات لعدم الوقوع فى فخ سيارة معيبة.

و من بين أبرز السيارات فى سوق المستعمل تأتى سيارة دايو نوبيرا موديل 2007، التىتحظى برواج كبير فى الشارع المصري.

تتمتع سيارة دايو نوبيرا موديل 2007 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 104 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات، وسعة خزان الوقود 60 لتر.

حصلت السيارة دايو نوبيرا موديل 2007 على مقصورة داخلية واسعة، وكاسيت راديو وCD مكون من 4 سماعات، وبها مكييف هواء مانوال، مساند رأس متحركة، وبها جنوط حديد بقياس 15 بوصة.

تضم السيارة دايو نوبيرا موديل 2007 باقات متنوعة من التجهيزات باختلاف ، منها زجاج كهربائي، و تكييف هواء، و قفل مركزي للاربعة أبواب، بالإضافة إلى بعض أنظمة الأمن و السلامة، كما تحتوي على كاسيت بمدخل USB و الاقراص المدمجة CD و AUX.

جاءت السيارة دايو نوبيرا 2007 بمواصفات هيكلية يبلغ طولها 4260 ملم، وعرض 1720 ملم، وجاءت بأرتفاع 1430 ملم، ووزن السيارة يصل الي 1220 كجم.

تتراوح أسعار دايو نوبيرا موديل 2007 في سوق االمستعمل، بداية من 70 ألف إلي 80 ألف جنيه، وفقا للحاله العامة للسيارة.