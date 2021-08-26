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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على سعر تيسلا في مصر

تيسلا
تيسلا

تأسست شركة تيسلا موتورز المهندسين مارتن إيبرهارد ومارك تاربينينغ عام 2003، حيث جاء اسمها كتكريم للمهندس الكهربائي العالمي نيكولا تيسلا ، ثن بعد ذلك وتولى ايلون موسك منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2008 ، ومنذ ذلك الحين وهى تغزو العالم احدث سيارات كهربائية مزودة بتكنولوجيا متطورة .

 

ووصلت سيارات تيسلا الكهربائية الى السوق العربي منذ فترات كبيرة ، وأيضا الى السوق المصري ، ولكن أصبحت منتشرة بشكل ملحوظ في اخر ثلاث سنوات ، حيث تزداد مع الوقت ، بسبب زيادة وعى المواطن المصري وامداده بمعلومات عن السيارات الكهربائية بشكل عام .

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الطرازات المختلفة من سيارات تيسلا في مصر .

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1- تيسلا 3

تتوفر السيارة تيسلا 3 بثلاث فئات هم Standard Range Plus والتي تتمتع بنطاق سير 250 ميلا ، و فئة Long Range – Dual Motor بنطاق سير 322 ميلا ، وفئة Performance والتي تتمتع بنطاق سير 299 ميلا .

 

اما سعر السيارة داخل السوق المصري للسيارة .

 

- فئة Standard Range Plus بسعر من 37,990 ألف دولار، أي ما يعادل 594 ألف جنيه مصري الى 50,490 ألف دولار، أي ما يعادل 790 ألف جنيه مصري .

 

- فئة Long Range – Dual Motor بسعر 46,990 ألف دولار أي ما يعادل 735 الف جنيه مصري الى لـ 59,490 ألف دولار أي ما يعادل 930 الف جنيه مصري .

 

-  فئة Performance بسعر 54,990 ألف دولار، أي ما يعادل 860 ألف جنيه مصري وتصل بحد أقصى لـ 65,990 ألف دولار، أي ما يعادل قرابة المليون جنيه مصري .

 

2- تيسلا S

تتوفر السيارة تيسلا S بفئتين سعريتين هم فئة Long Range Plus والتي تتمتع بنطاق 402 ميل ، وفئة Performance والتي تأتى بنطاق 348 ميل .

 

اما سعر السيارة داخل السوق المصري للسيارة .

 

فئة Long Range Plus بسعر 74,990 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و173 ألف جنيه مصري الى91,490 ألف دولار أي ما يعادل مليونا و430 ألف جنيه مصري .

 

فئة Performance بسعر 94,990 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و486 ألف جنيه مصري، الى 111,490 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و744 ألف جنيه مصري .

 

3- تيسلا X

ويأتي طراز X بفئتين ، أولهما باسم  Long Range Plus وتتمتع هذه الفئة بنطاق سير 351 ميلا ، والفئة الثانية Performance ، تتمتع بنطاق سير 305 ميلا .

 

اما سعر السيارة داخل السوق المصري للسيارة .

 

فئة Long Range Plus بسعر 79,990 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و250 ألف جنيه مصري الى 103,990 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و600 ألف جنيه مصري .

 

فئة Performance، بسعر 99,990 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و500 ألف جنيه مصري الى 123,990 ألف دولار مليون و940 ألف جنيه مصري .

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