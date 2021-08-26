تعرف على سعر تيسلا في مصر

تأسست شركة تيسلا موتورز المهندسين مارتن إيبرهارد ومارك تاربينينغ عام 2003، حيث جاء اسمها كتكريم للمهندس الكهربائي العالمي نيكولا تيسلا ، ثن بعد ذلك وتولى ايلون موسك منصب الرئيس التنفيذي منذ عام 2008 ، ومنذ ذلك الحين وهى تغزو العالم احدث سيارات كهربائية مزودة بتكنولوجيا متطورة .

ووصلت سيارات تيسلا الكهربائية الى السوق العربي منذ فترات كبيرة ، وأيضا الى السوق المصري ، ولكن أصبحت منتشرة بشكل ملحوظ في اخر ثلاث سنوات ، حيث تزداد مع الوقت ، بسبب زيادة وعى المواطن المصري وامداده بمعلومات عن السيارات الكهربائية بشكل عام .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار الطرازات المختلفة من سيارات تيسلا في مصر .

1- تيسلا 3

تتوفر السيارة تيسلا 3 بثلاث فئات هم Standard Range Plus والتي تتمتع بنطاق سير 250 ميلا ، و فئة Long Range – Dual Motor بنطاق سير 322 ميلا ، وفئة Performance والتي تتمتع بنطاق سير 299 ميلا .

اما سعر السيارة داخل السوق المصري للسيارة .

- فئة Standard Range Plus بسعر من 37,990 ألف دولار، أي ما يعادل 594 ألف جنيه مصري الى 50,490 ألف دولار، أي ما يعادل 790 ألف جنيه مصري .

- فئة Long Range – Dual Motor بسعر 46,990 ألف دولار أي ما يعادل 735 الف جنيه مصري الى لـ 59,490 ألف دولار أي ما يعادل 930 الف جنيه مصري .

- فئة Performance بسعر 54,990 ألف دولار، أي ما يعادل 860 ألف جنيه مصري وتصل بحد أقصى لـ 65,990 ألف دولار، أي ما يعادل قرابة المليون جنيه مصري .

2- تيسلا S

تتوفر السيارة تيسلا S بفئتين سعريتين هم فئة Long Range Plus والتي تتمتع بنطاق 402 ميل ، وفئة Performance والتي تأتى بنطاق 348 ميل .

اما سعر السيارة داخل السوق المصري للسيارة .

فئة Long Range Plus بسعر 74,990 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و173 ألف جنيه مصري الى91,490 ألف دولار أي ما يعادل مليونا و430 ألف جنيه مصري .

فئة Performance بسعر 94,990 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و486 ألف جنيه مصري، الى 111,490 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و744 ألف جنيه مصري .

3- تيسلا X

ويأتي طراز X بفئتين ، أولهما باسم Long Range Plus وتتمتع هذه الفئة بنطاق سير 351 ميلا ، والفئة الثانية Performance ، تتمتع بنطاق سير 305 ميلا .

اما سعر السيارة داخل السوق المصري للسيارة .

فئة Long Range Plus بسعر 79,990 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و250 ألف جنيه مصري الى 103,990 ألف دولار، أي ما يعادل مليون و600 ألف جنيه مصري .

فئة Performance، بسعر 99,990 ألف دولار، أي ما يعادل مليونا و500 ألف جنيه مصري الى 123,990 ألف دولار مليون و940 ألف جنيه مصري .