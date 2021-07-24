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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تيسلا تعيد قبول البيتكوين وسيلة دفع لشراء السيارات

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أثار رئيس شركة تيسلا رائدة صناعة السيارات الكهربائية حول العالم إيلون ماسك الجدل خلال هذا العام  بعد قبوله عملة البيتكوين الافتراضية لشراء مركبات شركته، حيث بدأت تيسلا قبول العملة المشفرة في مارس، وذلك بعد شهر واحد فقط من كشف الشركة أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من البيتكوين .

 

ولكن سرعان ما صرح  إيلون ماسك التوقف عن قبولها في مايو بعد أن أعرب ماسك عن مخاوفه بشأن الآثار البيئية لتعدين العملات المشفرة .

 

تصريحات رسمية :

 

ولكن خلال مؤتمر بي وورلد ، وفقا لتقارير رويترز، أكد ماسك أنه بعد إجراء المزيد من الأبحاث، فمن المحتمل أن تبدأ تيسلا مرة أخرى في قبول البيتكوين كوسيلة دفع، وذلك وفقاً لتقارير رويترز.

 

و قال الرئيس التنفيذى لشركة تيسلا إيلون ماسك : "أريد التأكد من أن النسبة المئوية لاستخدام الطاقة المتجددة من المرجح أن تكون 50% أو أعلى، وأن هناك اتجاهاً نحو زيادة هذا الرقم، وإذا كان الأمر كذلك، فستستأنف تيسلا قبول البيتكوين، وهو الأمر الأكثر ترجيحاً فمهمة تيسلا هي تسريع ظهور الطاقة المستدامة، ولا يمكننا أن نكون الشركة التي تفعل ذلك ولا نعتني بشأن الطاقة المستخدمة في تعدين البيتكوين".

 

و أكد ماسك خلال كلمته فى المؤتمر أنه يمتلك بعض عملات البيتكوين والإيثريوم والدوجكوين، واعترف بأنه يستثمر فيها ولا يعرضها للبيع، فهو يرغب في رؤية البيتكوين تنجح.

تيسلا إيلون ماسك السيارات الكهربائية السيارات البيتكوين عملة البيتكوين

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