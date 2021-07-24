5 سيارات بالسوق السعودي أقل من 50 ألف ريال

يعد السوق السعودى للسيارات واحدا من أكبر الأسواق على مستوى العالم، ويضم عددا من المركبات عالية الأداء و الفخمة و الفارهة .



كما يضم السوق السعودى للسيارات أيضا عددا من الطرازات الاقتصادية فى قوتها وكمالياتها، وأيضا فى سعرها، والمخصصة للفئة متوسطة الدخل بالمجتمع السعودى.



وخلال السطور التالية نعرض إليكم 5 سيارات بالسوق السعودى ، بأقل من 50 ألف ريال سعودى..



1- بى واى دى‬ F3

ينتمى طراز بي واى دي F3 لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال .



و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.



اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / GLX-I 2021 بسعر 48,400 ريال .

2- رينو سيمبول



تستمد السيارة رينو سيمبول قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي ، لينتج قوة 102 حصان ، تتصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك .



و تتسارع السيارة رينو سيمبول من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.4 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / PE 2021 بسعر 44,930 ريال .

- أوتوماتيك / SE 2021 بسعر 49,940 ريال .

3- كيا بيكانتو



تاتى السيارة كيا بيكانتو بمحرك 1200 سي سي بنزين بقوة 100 حصان ، وتتسارع السيارة في أفضل الحالات من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 10.3 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 180 كلم/س.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / BASE 2021 بسعر 42,620 ريال .

4- تشانجان ألسفن



دعم طرازات شانجان ألسفن الفئة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 107 حصان وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك .

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / بيزك 2022 بسعر 32,900 ريال .

- أوتوماتيك / فول اوبشن 2022 بسعر 36,900 ريال .

5- ام جى 5



تتزود السيارة ام جي 5 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 حصان ، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر ، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اما عن سعر السيارة داخل السوق السعودى :

- أوتوماتيك / STD 2021 بسعر 47,900 ريال .