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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرض محمود جنش لـ حادث سير .. مواصفات سيارة لاعب الزمالك وتكلفة اصلاحها

جنش
جنش

تعرض اللاعب محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لحادث سير أثناء قضاء إجازة العيد.

 

وقال جنش في تصريح خاص أنه سليم ولم يتعرض لأي إصابات موضحا أن سيارته تعرضت لبعض التلفيات فقط .

واظهرت الصورة التى وضعها جنش للحادث الذى تعرض له ، ان السيارة التى كان يقودها من نوع سيات ابيزا موديل 2021 ، وان التلفيات التى وقعت بها انحصرت فى الاكصدام الامامى فقط .

مواصفات سيارة جنش 

ومن المعروف ان السيارة سيات ابيزا موديل 2021 ، تنتمى الى فئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكى.

 

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم /ساعة، فى غضون 10.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتاتى السيارة بعدد من الكماليات والتجهيزات من بينها ، جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، و حساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وتكييف هواء أوتوماتيك، وفتحة سقف بانوراما، و جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED للفئة الاعلى .

 

وتضم السيارة سيات ابيزا موديل 2021 ، عدد من وسائل الامان ، من بينها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABD، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP .

 

اما عن قيمة التلفيات فى سيارة اللاعب محمود عبد الرحيم جنش ، فتقدر بقاربة 5 الاف جنيه مصرى اذا تم تغير فبر الاكصدام الامامى بالكامل .

 

وتصل سعر السيارة سيات ابيزا موديل 2021 ، بالسوق المصرى بـ 270 الف جنيه للفئة الاولى ، و 335 الف جنيه للفئة الثانية ، و 350 الف جنيه للفئة الثالثة .

محمود عبد الرحيم جنش جنش الزمالك إجازة العيد محمود جنش ابيزا ابيزا 2021

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