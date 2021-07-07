باقة 150 ألف ريال.. 5 سيارات دفع رباعي في السوق السعودي | صور

يضم السوق السعودي للسيارات الكثير من إصدارات الدفع الرباعي، التي تلقي شعبية كبيرة داخل بفضل أدائها القوي على الطرق الوعرة، وقتها الجامحة في الصحراء، مما يجعلها الخيار الأفضل لعائلات و محبي المغامرة.

لذلك يطرح موقع "صدى البلد" الإخباري، سعر و مواصفات 5 سيارات دفع رباعي في السوق السعودي، باقة الـ 150 ألف ريال.

1 ـ تويوتا FJ

تتمتع سيارة تويوتا FJ موديل 2021 بمحرك سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، بقوة 268 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات، و تعمل بنظام الدفع الرباعي.

بالنسبة للنظام الترفيهي، احتوت تويوتا FJ موديل 2021 على راديو ومشغل من 10 أسطوانات مرتبط بـ 10 سماعات من علامة JBL موزعة في أنحاء السيارة، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد مع مفاتيح مدمجة للتحكم في نظامي الصوت، والبلوتوث، ومنفاخ إطار داخلي مدمج رحلات.

أسعار تويوتا FJ موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى STD 4WD بسعر 151 ألف ريال.

الفئة الثانية 4WD بسعر 165 ألف ريال.



2 ـ تويوتا هايلاندر

تستمد السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2021 قوتها من محرك هايبرد بأربعة أسطوانات سعة 2500 سي سي، بقوة 240 حصان، بناقل حركة ستبترونيك، و نظام دفع أمامي أو كلي، استهلاك وقود نحو 20 كم لكل لتر، وسعة خزان الوقود 65 لتر.

تتميز السيارة تويوتا FJ موديل 2021 بنظام معلومات وترفيه بنظام ملاحة بشاشة لمس 8 بوصة، وشاشة عدادات رقمية 7 بوصة، مع نظام صوتي مكون من 6 سماعات، وأربعة منافذ USB للشحن بعدد 2 أمامية و 2 خلفية، بالإضافة إلى مكيف أمامي وخلفي بتحكم أوتوماتيكي، وزر تشغيل المحرك، مع مرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم.

أسعار تويوتا هايلاندر موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى HYBRID LE بسعر 143 ألف ريال.

الفئة الثانية HYBRID GLE بسعر 155 ألف ريال.

الفئة الثالثة HYBRID LIMITED بسعر 179 ألف ريال.

الفئة الرابعة HYBRID LIMITED بسعر 185 ألف ريال.

3 ـ كيا موهافى

حملت سيارة كيا موهافى موديل 2021 محرك 6 سلندر، سعة 3800 سي سي، بقوة 275 حصان، عند 4000 لفة فى الدقيقة، مع ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيكي، تعمل بنظام الدفع الرباعي.

دعمت سيارة كيا موهافى موديل 2021 بالشبك الأمامي كبير الحجم وأكثر شراسة، بالإضافة إلى احتوائه على شرائح معدنية باللون الفضي، مصابيح الأمامية تحتوى على تقنية الإضاءة ليد، مع شارات انعطاف على المرايا الجانبية ذات تصميم متميز، و إطارات من الكروم الفضي اللامع بمقاس 18 بوصة.

أسعار كيا موهافى موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى BASE بسعر 136 ألف ريال.

الفئة الثانية TOP بسعر 184 ألف ريال.

4 ـ شيفروليه بليزر

تأتى سيارة شيفروليه بليزر موديل 2021 على خيارين من المحركات، الأولى بسعة 2500 سي سي، بقوة 193 حصان، و 255 نيوتن.متر من عزم الدوران، تتسارع من 0 إلى 100 في خلال 10 ثوان.

أما المحرك الثاني V6 سعة 3600 سي سي، بقوة 307 حصان، 355 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتسارع من وضعية السكون الى 100 كلم في خلال 6 ثوان، مع نظام الدفع الأمامي و الرباعي.

أسعار شيفروليه بليزر موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى 1LT بسعر 125 ألف ريال.

الفئة الثانية 2LT بسعر 136 ألف ريال.

الفئة الثالثة 3LT بسعر 165 ألف ريال.

الفئة الرابعة RS بسعر 180 ألف ريال.

الفئة الخامسة PREMIER بسعر 192 ألف ريال.

5 ـ ميتسوبيشي باجيرو

تحتوى سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 على نسختين من المحرك، الأول 6 أسطوانات، سعة 3500 سي سي، بقوة 250 حصان، وعزم أقصى للدوران 329 نيوتن متر، و الثاني سعة 3.8 لتر، بقوة 236 حصان مع عزم الدوران 329 نيوتن متر، بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك، و تتسارع من السكون حتى 100 كيلو متر في الساعة بغضون 12.5 ثانية، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلو متر في الساعة.

حملت سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 وسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، و توزيع اليكتروني للفرامل EBD و برنامج التوازن الإلكتروني ESP، تحتوى على حساسات خلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، جنوط رياضية 18 بوصة، و فوانيس ضباب امامية وخلفية و مرايات جانبية كهربائية وإضاءة المصابيح الأمامية LED، والنظام الذكي لركن السيارة.



أسعار ميتسوبيشي باجيرو موديل 2021 في السعودية:

الفئة الأولى GLX 5 DOOR BASE بسعر 124 ألف ريال.

الفئة الثانية GLS 3 DOOR HIGH بسعر 127 ألف ريال.

الفئة الثالثة GLS 5 DOOR بسعر 133 ألف ريال.