عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للوافدين .. أرخص 5 سيارات 2021 في الإمارات

رينو سيمبول
رينو سيمبول

تضم دولة الإمارات عدد كبير من الوافدين والعاملين بداخلها ، ويبحث العديد منهم عن سيارات متوسطة السعر ومناسبة لظروفهم المعيشية ، لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على ارخص 5 سيارات 2021 في الامارات .

txt

سقف مكشوف.. تعرف علي أسعار BMW Z4 موديل 2021 في الإمارات| صور

txt

الأقل استهلاكًا للوقود في الامارات .. 5 سيارات موديلات 2021|صور

1- رينو سيمبول 


وتستمد السيارة رينو سيمبول قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي ، لينتج قوة 102 حصان ، تتصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك .

 

و تتسارع السيارة رينو سيمبول من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.4 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

ويصل سعر السيارة داخل السوق الإماراتي :

- أتوماتيك / PE 2021 بسعر 44,940 درهم .
- أتوماتيك / LE 2021 بسعر 54,180 درهم .

 

2- جيلي امجراند 7


وتستمد السيارة جيلي ايمجراند 7 قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1800 سي سي ، لينتج قوة 133 حصان ، تتصل بناقل حركة رباعى سرعات أوتوماتيك .

 

و تتسارع السيارة جيلي ايمجراند 7 من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 10.5 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

ويصل سعر السيارة داخل السوق الاماراتى :
- أتوماتيك / MPI 2021 بسعر 49,000 درهم .

 

3- ام جى 5


وتستمد السيارة ام جى 5 قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي ، لينتج قوة 112 حصان ، تتصل بناقل حركة اربع سرعات أوتوماتيك من نوع CVT .

 

و تتسارع السيارة ام جى 5 من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

ويصل سعر السيارة داخل السوق الاماراتى :

- أتوماتيك / STD 2021 بسعر 42,000 درهم .
- أتوماتيك / COM 2021 بسعر 46,200 درهم .
- أتوماتيك / LUX 2021 بسعر 58,800 درهم .

 

4- سوزوكى سويفت ديزاير


وتستمد السيارة سوزوكى سويفت ديزاير قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1200 سي سي ، لينتج قوة 82 حصان ، تتصل بناقل حركة اربع سرعات أوتوماتيك .

 

و تتسارع السيارة سوزوكى سويفت ديزاير من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 13.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

ويصل سعر السيارة داخل السوق الاماراتى :

- أتوماتيك / GL 2021 بسعر 36,900 درهم .
- أتوماتيك / GLX 2021 بسعر 42,900 درهم .

 

5- تشانجان ايدا


وتستمد السيارة تشانجان ايدا قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، لينتج قوة 105 حصان ، تتصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك .

 

و تتسارع السيارة تشانجان ايدا من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

 

ويصل سعر السيارة داخل السوق الاماراتى :

- أتوماتيك / ADVANCED 2021 بسعر 36,750 درهم .

الامرات وافدين سيارات ارخص 5 سيارات سيارات 2021 رينو سيمبول جيلي امجراند 7 ام جي 5 سوزوكى سويفت ديزاير تشانجان ايدا

موضوعات متعلقة

دعاء أول جمعة في رمضان 2021 .. أدعية مستجابة رددها الآن

تبدأ من 18 جنيهاً .. تمور سيوة على كل لون خلال شهر رمضان.. شاهد

رش وتطهير المساجد بواحة سيوة للوقاية من كورونا

أرخص 5 سيارات زيرو فئة الـSUV في مصر

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

مستشار الرئيس : لا يوجد لقاح يعطي مناعة كاملة من الإصابة حتى الآن

القائمة الكاملة لـ اسعار دودج 2021 في السعودية

أقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان في الصلاة.. 5 كلمات تجعل خنزب يهرب فورا

ترشيحاتنا

تصل لـ مليون جنيه..عقوبات رادعة لمخالفات عيوب السلع بقانون حماية المستهلك

شاهد.. أعطال تتسبب في كثافات بكوبري أكتوبر.. وتحذيرات من السرعة داخل المدينة

وكيل أشيمبونج يكشف تطورات في أزمة المليون دولار مع الزمالك"خاص"

للوافدين .. أرخص 5 سيارات 2021 في الإمارات

الحكومة تتوقع زيادة حصيلة الضرائب العقارية لـ 5.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة

أوبو تعلن الموعد الرسمي لإطلاق تحفتها OPPO Reno6 Z بمواصفات جبارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

دعم نقدي للأسر الأقل دخلا الأبرز.. 5 هدايا قدمها السيسي في الموازنة الجديدة

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

وزير الري: إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق.. وتسعى للتهرب من أي التزام

بعد تصديق السيسي.. زيادات جديدة في المعاشات و2 مليار جنيه لتطوير التعليم

نداء عاجل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

الإمارات .. قرار عاجل بشأن فيروس كورونا يخص إمارة أبوظبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللحمة الضاني كباب حلة

اكتشاف 9 أنواع من أسماك القرش تمشي على قدمين.. تفاصيل وصور

طريقة عمل اللحمة الضاني بوصفات مختلفة

اختفى خلال ثوان .. شاب يرصد طبقا فضائيا في السماء.. شاهد

فيديو

الجملي هو أملي.. قصة الطوخي أشهر بائع سمين بالمطرية

فيديوجراف.. حكم المنتحر وشارب الخمر..تصريحات جديدة للدكتور علي جمعة

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ