للوافدين .. أرخص 5 سيارات 2021 في الإمارات

تضم دولة الإمارات عدد كبير من الوافدين والعاملين بداخلها ، ويبحث العديد منهم عن سيارات متوسطة السعر ومناسبة لظروفهم المعيشية ، لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على ارخص 5 سيارات 2021 في الامارات .

1- رينو سيمبول



وتستمد السيارة رينو سيمبول قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي ، لينتج قوة 102 حصان ، تتصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك .

و تتسارع السيارة رينو سيمبول من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.4 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويصل سعر السيارة داخل السوق الإماراتي :

- أتوماتيك / PE 2021 بسعر 44,940 درهم .

- أتوماتيك / LE 2021 بسعر 54,180 درهم .

2- جيلي امجراند 7



وتستمد السيارة جيلي ايمجراند 7 قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1800 سي سي ، لينتج قوة 133 حصان ، تتصل بناقل حركة رباعى سرعات أوتوماتيك .

و تتسارع السيارة جيلي ايمجراند 7 من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12.8 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 10.5 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويصل سعر السيارة داخل السوق الاماراتى :

- أتوماتيك / MPI 2021 بسعر 49,000 درهم .

3- ام جى 5



وتستمد السيارة ام جى 5 قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي ، لينتج قوة 112 حصان ، تتصل بناقل حركة اربع سرعات أوتوماتيك من نوع CVT .

و تتسارع السيارة ام جى 5 من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويصل سعر السيارة داخل السوق الاماراتى :

- أتوماتيك / STD 2021 بسعر 42,000 درهم .

- أتوماتيك / COM 2021 بسعر 46,200 درهم .

- أتوماتيك / LUX 2021 بسعر 58,800 درهم .

4- سوزوكى سويفت ديزاير



وتستمد السيارة سوزوكى سويفت ديزاير قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1200 سي سي ، لينتج قوة 82 حصان ، تتصل بناقل حركة اربع سرعات أوتوماتيك .

و تتسارع السيارة سوزوكى سويفت ديزاير من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 13.2 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويصل سعر السيارة داخل السوق الاماراتى :

- أتوماتيك / GL 2021 بسعر 36,900 درهم .

- أتوماتيك / GLX 2021 بسعر 42,900 درهم .

5- تشانجان ايدا



وتستمد السيارة تشانجان ايدا قوتها من محرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، لينتج قوة 105 حصان ، تتصل بناقل حركة رباعى السرعات أوتوماتيك .

و تتسارع السيارة تشانجان ايدا من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 12 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ويصل سعر السيارة داخل السوق الاماراتى :

- أتوماتيك / ADVANCED 2021 بسعر 36,750 درهم .