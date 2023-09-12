سعر أودي Q3 موديل 2023 الكروس أوفر| صور

يقدم الصانع الألماني العديد من طرازات السيارات داخل السوق المصري للسيارات، ونالت جيع طرازاته علي مكانة كبيرة بين المصريين ، وذلك لما تمتلكه سيارات أودي من تكنولوجيات متطورة، وأدوات حديثة تساعد السائق علي الشعور بالراحة والأمان ومن تلك السيارات اودي Q3 موديل 2023 ، وتنتمي Q3 الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

اودي Q3 الكروس أوفر موديل 2023

- يعرض موقع صدى البلد سعر اودي Q3 موديل 2023، التي تنتمي الي فئة السيارات الكروس أوفر الرياضية كبيرة الحجم :

اودي Q3 الكروس أوفر موديل 2023

- أبعاد اودي Q3 موديل 2023

اودي Q3 الكروس أوفر موديل 2023

تأتي سيارة اودي Q3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4484 مم، وعرض 1856

مم، وارتفاع 1616 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 2680 مم .

- سعة محرك اودي Q3

اودي Q3 الكروس أوفر موديل 2023

عزم دوران سيارة اودي Q3 يصل الي 250 نيوتن/متر، وتحتوي اودي Q3 الكروس أوفر موديل 2023 علي محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، وتحتاج الي 5.9 لتر من الوقد لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة تصل الي 150 كم/ساعة، وتصل سرعة اودي Q3 موديل 2023 القصوى الي 207 كم/ساعة .

- أسعار اودي Q3 الكروس أوفر

مقصورة اودي Q3 الكروس أوفر موديل 2023

تتوافر سيارة اودي Q3 الكروس أوفر موديل 2023 بـ 4 فئات :

الفئة الأولي من سيارة اودي Q3 الكروس أوفر موديل 2023 تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي Q3 الكروس أوفر موديل 2023 تباع بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي Q3 الكروس أوفر موديل 2023 تباع بسعر مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة اودي Q3 الكروس أوفر موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .