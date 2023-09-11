تحت 350 ألف جنيه.. سيارات أوتوماتيك متوافرة | صور

يحتاج الآن المواطنون المصريون إلى سيارات مستعملة بمواصفات مميزة، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ، والذى نتج عنه عدم توافر الطرازات الجديدة موديل 2023 ، بالإضافة الي أن سوق المستعمل المصري يتميز بتواجد العديد من السيارات المستعملة به ومن ضمن هذه السيارات هيونداي ماتريكس، ونيسان صني ، وكيا بيكانتو، وتويوتا ياريس، وفيات بونتو .

- يعرض موقع صدى البلد سعر 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك بداخل سوق السيارات المصري :

1- هيونداي ماتريكس العائلية

تعرض سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2006 العائلية للبيع باللون الأسود، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

هيونداي ماتريكس العائلية

هيونداي ماتريكس موديل 2006 الهاتشباك تباع داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 280 ألف جنيه ، ويختلف السعر أداء محرك السيارة .

2- نيسان صني السيدان

زودت سيارة نيسان صني موديل 2013 محرك سعة 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، وتمكنت السيارة من قطع مسافة تصل الي 180 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي شهر 12 من العام الجاري .

نيسان صني السيدان

يصل سعر سيارة نيسان صني موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الي 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- كيا بيكانتو موديل 2013

تنتمي سيارة كيا بيكانتو موديل 2013 الي فئة السيارات الهاتشباك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وزودت بمحرك سعة 1200 سي سي ، ويوجد بالسيارة رخصة سارية .

كيا بيكانتو موديل 2013

تعرض سيارة كيا بيكانتو موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- تويوتا ياريس اليابانية

تستخدم سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 السيدان ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعة 1300 سي سي ، وتباع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 144 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

تويوتا ياريس اليابانية

تتواجد سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 340 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء المحرك، وشكلها الخارجي .

5- فيات بونتو الهاتشباك

تمكنت سيارة فيات بونتو موديل 2011 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية، وبها رخصة سارية.

فيات بونتو الهاتشباك

سعر سيارة فيات بونتو الهاتشباك موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .