عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت 350 ألف جنيه.. سيارات أوتوماتيك متوافرة | صور

تحت 350 ألف جنيه..سيارات
تحت 350 ألف جنيه..سيارات أوتوماتيك متوافرة

يحتاج الآن المواطنون المصريون إلى سيارات مستعملة بمواصفات مميزة، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ، والذى نتج عنه عدم توافر الطرازات الجديدة موديل 2023 ، بالإضافة الي أن سوق المستعمل المصري يتميز بتواجد العديد من السيارات المستعملة به ومن ضمن هذه السيارات هيونداي ماتريكس، ونيسان صني ، وكيا بيكانتو، وتويوتا ياريس، وفيات بونتو .

لأصحاب سيارات فيات تيبو.. حملة استدعاء جديدة

إلحق «إم جي ZS».. أقل من كيا أكسيد بـ 350 ألف جنيه|تفاصيل

- يعرض موقع صدى البلد سعر 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك بداخل سوق السيارات المصري :

1- هيونداي ماتريكس العائلية

تعرض سيارة هيونداي ماتريكس موديل 2006 العائلية للبيع باللون الأسود، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

هيونداي ماتريكس العائلية

هيونداي ماتريكس موديل 2006 الهاتشباك تباع داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 280 ألف جنيه ، ويختلف السعر أداء محرك السيارة .

2- نيسان صني السيدان

زودت سيارة نيسان صني موديل 2013 محرك سعة 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأحمر، وتمكنت السيارة من قطع مسافة تصل الي 180 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي شهر 12 من العام الجاري .

 نيسان صني السيدان

يصل سعر سيارة  نيسان صني موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل الي 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- كيا بيكانتو موديل 2013

تنتمي سيارة كيا بيكانتو موديل 2013 الي فئة السيارات الهاتشباك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 120 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وتنقل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وزودت بمحرك سعة 1200 سي سي ، ويوجد بالسيارة رخصة سارية .

كيا بيكانتو موديل 2013

تعرض سيارة كيا بيكانتو موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- تويوتا ياريس اليابانية

تستخدم سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 السيدان ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتوي علي محرك سعة 1300 سي سي ، وتباع باللون الأسود، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 144 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة سنتين .

تويوتا ياريس اليابانية

تتواجد سيارة تويوتا ياريس موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 340 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء المحرك، وشكلها الخارجي .

5- فيات بونتو الهاتشباك

تمكنت سيارة فيات بونتو موديل 2011 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأبيض، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية أو خارجية، وبها رخصة سارية.

فيات بونتو الهاتشباك

سعر سيارة فيات بونتو الهاتشباك موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

هيونداي ماتريكس العائلية نيسان صني السيدان كيا بيكانتو موديل 2013 تويوتا ياريس اليابانية فيات بونتو الهاتشباك هيونداي ماتريكس موديل 2006

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

بيلبسوا هدومي واللي حصل كان فيلم.. طليقة حسن شاكوش تفجر مفاجأة ..تفاصيل

موضوعات متعلقة

كيف استغل اللصوص التكنولوجيا الحديثة في سرقة السيارات.. معلومات خطيرة

بـ 1.5 مليون جنيه | سعر ومواصفات بي إم دبليو iX1-eDrive20

هل تعثر السائق لويس هاميلتون سيؤثر على إرثه في فورمولا-1.. تفاصيل

سعر مرسيدس E 300 de للطرق غير الممهدة | صور

مميزات شراء سيارة مستعملة عن الجديدة حالياً.. تعرف عليها

بأسعار مليونية.. مقارنة بين سوزوكي فرونكس وجراند فيتارا

فولكس فاجن تيجوان 2023 تباع بهذه الأسعار

على قد جيبك.. اركب رينو كليو بـ45 ألف جنيه| صور

ترشيحاتنا

بأموال محمد صلاح.. ليفربول يدرس التعاقد مع كيليان مبابي

2000 حالة وفاة.. أحمد موسى: ليبيا تشهد كارثة بسبب العاصفة دانيال |فيديو

لص الفيس بوك .. اخترق 19 حسابا ونصب على أصدقاء الضحايا

مزور ومحتال و"رد سجون"| مجرم يفجر فضيحة عن أوباما: تورطنا في أعمال إباحية وتدخين الماريجوانا

الأسرع والآمن بالعالم.. مهاب مميش: لا بديل عن قناة السويس..فيديو

رابطة الأندية المحترفة تعلن موعد بداية ونهاية الدوري الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

تصدرت التريند .. شاهد إطلالات ركين سعد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

التقويم الأول في تاريخ البشرية..أثري يكشف أسرار الاحتفال بـ رأس السنة المصرية

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ