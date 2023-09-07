بدون حظر بيع.. سعر نيسان سنترا 2024 في مصر| صور

بيع السيارات الجديدة بالتقسيط الآن وسيلة يفضلها العديد من المواطنين المصريين، بالإضافة الي انه اصبح هناك صعوبة في دفع سعر السيارات الجديدة عن طريق الكاش ، وذلك بسبب تزايد أسعار السيارات بشكل غير مسبوق ، جاءت تلك الزيادات بالأسعار نتيجة تعطل حركة الاستيراد ، وعدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر العديد من قطع الغيار التي تدخل في الصناعة .

نيسان سنترا موديل 2024 السيدان

من هنا لجأ وكلاء السيارات والموزعين وأصحاب المعارض الي بيع السيارات الجديدة عن طريق التقسيط المريح ، بالإضافة الي دفع مقدم مالي يتم الاتفاق عليه بين البائع والشاري .

سيارة نيسان سنترا موديل 2024

من هناك يمكن الحصول علي سيارة جديدة عن طريق دفع مقدم السيارة المتفق عليه، بالإضافة الي تقديم صورة البطاقة في هذه الحالة يحصل العميل علي سياراته فورا وبدون حظر بيع أيضا .

نيسان سنترا موديل 2024

- يعرض موقع صدى البلد مواصفات نيسان سنترا موديل 2024 ، فئة السيارات السيدان :



- أبعاد سنترا موديل 2024

نيسان سنترا موديل 2024 الجديدة

تتوافر سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4615 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1495 مم، وطول قاعدة عجلات يصل الي 2700 مم .

- محرك نيسان سنترا

نيسان سنترا موديل 2024 السيدان

تحصل سيارة نيسان سنترا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1 600 سي سي ، ينتج قوة 116 حصان، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر.

- سعر نيسان سنترا الجديدة

عند شراء سيارة نيسان سنترا موديل 2024 عن طريق الكاش فيصل سعرها السوقي الي 959 ألف جنيه .