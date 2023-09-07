بدون حظر بيع.. سعر نيسان سنترا 2024 في مصر| صور

بيع السيارات الجديدة بالتقسيط الآن وسيلة يفضلها العديد من المواطنين المصريين، بالإضافة الي انه اصبح هناك صعوبة في دفع سعر السيارات الجديدة عن طريق الكاش ، وذلك بسبب تزايد أسعار السيارات بشكل غير مسبوق ، جاءت تلك الزيادات بالأسعار نتيجة تعطل حركة الاستيراد ، وعدم استقرار سعر الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر العديد من قطع الغيار التي تدخل في الصناعة .
من هنا لجأ وكلاء السيارات والموزعين وأصحاب المعارض الي بيع السيارات الجديدة عن طريق التقسيط المريح ، بالإضافة الي دفع مقدم مالي يتم الاتفاق عليه بين البائع والشاري .
من هناك يمكن الحصول علي سيارة جديدة عن طريق دفع مقدم السيارة المتفق عليه، بالإضافة الي تقديم صورة البطاقة في هذه الحالة يحصل العميل علي سياراته فورا وبدون حظر بيع أيضا .
- يعرض موقع صدى البلد مواصفات نيسان سنترا موديل 2024 ، فئة السيارات السيدان :
- أبعاد سنترا موديل 2024
تتوافر سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4615 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1495 مم، وطول قاعدة عجلات يصل الي 2700 مم .
- محرك نيسان سنترا
تحصل سيارة نيسان سنترا موديل 2024 علي قوتها من محرك سعة 1 600 سي سي ، ينتج قوة 116 حصان، وتصل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر.
- سعر نيسان سنترا الجديدة
عند شراء سيارة نيسان سنترا موديل 2024 عن طريق الكاش فيصل سعرها السوقي الي 959 ألف جنيه .