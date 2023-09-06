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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر نيسان باترول موديل 2023 في السعودية

نيسان باترول موديل
نيسان باترول موديل 2023

تقدم العلامة التجارية نيسان مجموعة من السيارات الجديدة بالسوق السعودية أبرزها باترول موديل 2023، والتي تتوفر بالعديد من الفئات والتجهيزات.

نيسان باترول موديل 2023

مواصفات السيارة نيسان باترول موديل 2023

تعتمد السيارة نيسان باترول موديل 2023 على محرك سداسي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 4000 سي سي، يتمكن من انتاج قوة قدرها 275 حصانا، و 395 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الكلي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة.

نيسان باترول موديل 2023

ويمكن للسيارة نيسان باترول موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.5 ثانية، بينما يتقصل هذا الفارق إلى 7.3 ثانية مع محرك اخر بقوة 400 حصانا، و 560 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 5600 سي سي، 8 سلندر.

نيسان باترول موديل 2023

زودت السيارة نيسان باترول موديل 2023 بمحرك اخر للفئة عالية التجهيز من النسخة نيسمو، والتي تعتمد على محرك سعة 5600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 428 حصانا، بالإضافة إلى عزم اقصى للدوران يقدر بـ 560 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 210 كم/ساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 6.5 ثانية.

نيسان باترول موديل 2023

 

أسعار السيارة نيسان باترول موديل 2023

نيسان باترول موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 209,999 ريالا

نيسان باترول موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 242,399 ريالا

نيسان باترول موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 261,599 ريالا

نيسان باترول موديل 2023 الفئة الرابعة بقيمة قدرها 268,499 ريالا

نيسان باترول موديل 2023 الفئة الخامسة بقيمة قدرها 288,299 ريالا

نيسان باترول موديل 2023 الفئة السادسة بقيمة قدرها 290,899 ريالا

نيسان باترول موديل 2023 الفئة السابعة بقيمة قدرها 319,199 ريالا

نيسان باترول موديل 2023 الفئة الثامنة بقيمة قدرها 377,499 ريالا

نيسان باترول موديل 2023 الفئة التاسعة بقيمة قدرها 411,199 ريالا

 

 

 

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