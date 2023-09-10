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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إلحق «إم جي ZS».. أقل من كيا أكسيد بـ 350 ألف جنيه|تفاصيل

الحق إم جي ZS بسعر
الحق إم جي ZS بسعر أقل من كيا أكسيد

اختلفت أسعار السيارات الجديدة الفترة الماضية بشكل كبير، حيث ارتفعت أسعار الطرازات الجديدة من مختلف الفئات بشكل غير متوقع ، وذلك نتيجة العديد من المشاكل التي واجه قطاع صناعة السيارات عالميا والتي كان منها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في صناعة السيارات، وذلك ما جعل هناك فارق بين أسعار السيارات وبعضها البعض .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر إم جي ZS موديل 2023 و كيا أكسيد موديل 2024 :

1- كيا أكسيد الهاتشباك

 كيا أكسيد موديل 2024 الكورية 

تستمد سيارة كيا أكسيد موديل 2024 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 253 نيوتن/متر، وقوة 160 حصان، وتتسارع من صفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.2 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 50 لتر .

- أسعار كيا أكسيد  موديل 2024

سيارة كيا أكسيد موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة كيا أكسيد موديل 2024 تباع بسعر مليون و149 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا أكسيد موديل 2024 تباع بسعر مليون و219 ألف جنيه .

الفئة الأولي من سيارة كيا أكسيد موديل 2024 تباع بسعر مليون و289 ألف جنيه .

2- إم جى ZS الكروس أوفر

سيارة ام جى ZS موديل 2023

تستهلك سيارة ام جى ZS موديل 2023 من الوقود 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج قوة 119 حصاناً، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، ويصل عزم دورانها الي 150 نيوتن/متر.

- أسعار إم جي ZS موديل 2023

 ام جى ZS موديل 2023 الصينية 

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2023 الفئة الأولي بسعر 804 آلاف جنيه .

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 819 ألف جنيه .

تباع سيارة ام جى ZS موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 839 ألف جنيه .
 

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