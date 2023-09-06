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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا سيراتو سيدان أوتوماتيك للبيع | تفاصيل

كيا سيراتو الكورية
كيا سيراتو الكورية موديل 2015

جميع أنواع السيارات الجديدة تتواجد داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، وامتلأ سوق المستعمل المصري للسيارات بهذه الإصدارات؛ بعدما شهد قطاع صناعة السيارات العالمي عدة أزمات طاحنة، نتج عنها عدم توافر سيارات جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الإصدارات الجديدة موديل 2023 بشكل غير متوقع.

كيا سيراتو السيدان الكورية موديل 2015 للبيع داخل سوق السيارات المصري 

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ويعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة كيا سيراتو موديل 2015 ، وتنتمي سيراتو إلى فئة السيارات السيدان كورية الصنع.

كيا سيراتو السيدان الكورية موديل 2015

- مواصفات الأمان بـ كيا سيراتو

كيا سيراتو موديل 2015 الكورية 

تحتوي سيارة كيا سيراتو السيدان الكورية موديل 2015 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام التحكم بالثبات، ونظام التحكم بتماسك العجلات، وكاميرا خلفية للمساعدة على الاصطفاف، ومثبت سرعة، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات، وحساسات للركن، ونظام ملاحة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب ، ومثبت سرعة .

- محرك كيا سيراتو الكورية

كيا سيراتو موديل 2015 السيدان

تباع سيارة كيا سيراتو موديل 2015 السيدان داخل سوق السيارات للمستعمل باللون البني ، وتمتلك محرك سعة 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت سيراتو من قطع مسافة سير تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات خارجية، أو داخلية، وبها رخصة سارية .

- سعر سيراتو السيدان

كيا سيراتو السيدان الكورية موديل 2015 للبيع بـ سوق السيارات المصري 

تعرض سيارة كيا سيراتو السيدان الكورية موديل 2015 للبيع داخل سوق السيارات المصري بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية ، وقوة محركها .

سيراتو السيدان الكورية موديل 2015 كيا سيراتو سعر سيراتو السيدان محرك كيا سيراتو مواصفات الأمان بـ كيا سيراتو

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