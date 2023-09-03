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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا K8 موديل 2023 في السعودية.. صور

صدى البلد

طرحت العلامة التجارية الكورية كيا مجموعة من الطرازات الحديثة تحت شعارها الجديد، كانت بداية بسيارة K8 موديل 2023 ، التي تأتي بتصميم رياضي فاخر مع مجموعة كبيرة من التقنيات الحديثة.

كيا K8 موديل 2023 

مواصفات سيارة كيا K8 موديل 2023

تعتمد سيارة كيا K8 موديل 2023 داخل السوق السعودي على محرك مكون من 6 أسطوانات، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 300 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 359 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، ونظام دفع خلفي أو رباعي حسب الفئة.

كيا K8 موديل 2023 

وجاءت السيارة كيا K8 موديل 2023 بتصميم داخلي جديد يضم مجموعة من التقنيات الفاخرة، مثل شاشة عرض منحنية جديدة، ونظام سمعي من Meridian بـ 14 سماعة، ومقود جديد كلياً ومقاعد يمكن تهويتها وتقنية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

 

وتتوفر كيا K8 موديل 2023 خاصية “الدعم الذكي” لمقعد السائق، والتي يتم تفعيلها عند تشغيل الوضعية الرياضية، أو بشكل أوتوماتيكي في حالة تجاوز سرعة 130 كلم/ساعة لتوفير دعم إضافي لجوانب الظهر.

كيا K8 موديل 2023 

الأسعار الرسمية للسيارة كيا K8 موديل 2023 في السعودية

كيا K8 موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 154,213 ريال

كيا K8 موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 188,713 ريال

كيا K8 موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 203,548 ريال

 

 

السعودية كيا K8 كيا سيارة كيا K8 موديل 2023 Meridian

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