سعر كيا سيراتو الجديدة في السعودية

تقدم العلامة التجارية الكورية كيا باقة من السيارات الجديدة لعام 2023 ، وتعتبر كيا سيراتو موديل 2023 أبرزها وأكثرها انتشاراً.

كيا سيراتو موديل 2023

مواصفات السيارة كيا سيراتو موديل 2023

تتمتع السيارة كيا سيراتو موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، ينتج 128 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة.

ويمكن للسيارة كيا سيراتو 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومترا في الساعة، مع القدرة على الانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0 في فترة زمنية تستغرق 11 ثانية.

كيا سيراتو موديل 2023

تحتوي السيارة كيا سيراتو 2023 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع دعم المكابح BA، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، مع قفل تلقائي، ومثبت سرعة، وخاصية متابعة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى حساسات ركن، كاميرا للمتابعة 360 درجة وخلفية 11 .

حصلت السيارة كيا سيراتو موديل 2023 على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، وشاشة تدعم التطبيقات الذكية، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومفتاح ذكي، بصمة زر التشغيل، ومصابيح ترحيب، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف.

كيا سيراتو موديل 2023

أسعار السيارة كيا سيراتو موديل 2023

كيا سيراتو موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 80,498 ريال

كيا سيراتو موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 90,848 ريال

كيا سيراتو موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 102,112 ريال