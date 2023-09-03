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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 536 حصانا.. إم جي تكشف عن سايبرستر الجديدة كليًا| صور

ام جي سايبرستر
ام جي سايبرستر

تواصل علامة ام جي من تألقها بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة سايبرستر الكهربائية، وواصلت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية خلال الايام القليلة الماضية، الكشف عن الكثير من التفاصيل التي تتعلق بهذه النسخة، والتي ظهرت للمرة الاولى في مهرجان جودوود للسرعة فيما يقرب من عامين.

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 ام جي سايبرستر

قدرات مميزة للسيارة ام جي سايبرستر الجديدة كليًا

 

دعمت السيارة ام جي سايبرستر ببطارية 64 كليووات/ساعة تستطيع أن تغطي مدى للسير يبلغ 520 كيلومتر، بالاضافة إلى محرك بقوة 308 حصانا مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات، إلى جانب محرك اخر بقوة اجمالية قدرها 536 حصانا، منقسم إلى 335 حصان بالمحور الخلفي و201 حصان للامامي.

 ام جي سايبرستر

وينتج هذا المحرك عزم اقصى للدوران يقدر بـ 725 نيوتن/متر، بالاضافة إلى بطارية كهربائية سعة 77 كيلووات/ساعة، ومدى للسير يبلغ 580 كيلومتر، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.2 ثانية.

 ام جي سايبرستر

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة ام جي سايبرستر 

 

  • الطول الكلي للسيارة 4.533 مم.
  • العرض الكلي للسيارة 1.912 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1.328 مم.
  • الطول الكلي لقاعدة العجلات يصل إلى 2.689 مم.
  • الوزن الاجمالي للسيارة يقدر بـ 1.984 كيلوجرام.
 ام جي سايبرستر

السعر المتوقع للسيارة ام جي سايبرستر

 

لم تكشف الشركة الصينية عن الاسواق المرجح انطلاق السيارة بداخلها عدا الصين والمملكة المتحدة، كما لايزال السعر الرسمي لميعلن بعد، ولكن تشير بعض التوقعات أن تقدم السيارة بقيمة تتراوح بين 33 الف و 37 الف دولار امريكي، اي مايتراوح بين مليون و23 الف جنيه، ومليون 147 الف جنيه مصري.

 ام جي سايبرستر
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