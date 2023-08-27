قبل وبعد الأوفر برايس .. أسعار ام جي ZS الجديدة بالسوق المصري

تقدم السيارة ام جي ZS موديل 2022 بسعر رسمي يتراوح بين 780 ألف جنيه و 840 ألف جنيه، بينما يبلغ سعرها السوقي بعد قيمة الاوفر برايس "الغير رسمية" والتي يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري بنحو 830 الف و975 ألف جنيه، اي بزيادة عن السعر الرسمي تتراوح بين 50 ألف و135 ألف جنيه.

ام جي ZS

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" المواصفات الفنية للسيارة ام جي ZS واستعراض الأسعار الرسمية لموديلات 2022 و2023 في السوق المصري.

ام جي ZS

أهم مواصفات السيارة ام جي ZS

تضم ام جي ZS محرك 4 سلندر سعة 1500 CC.

ينتج محرك السيارة قوة اجمالية بلغت 119 حصانا، و150 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات اوتوماتيك من 4 نقلات.

نوع الجر "أمامي".

مدة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية.

معدل استهلاك السيارة من البنزين نحو 5.8 لتر لكل 100 كم.

ام جي ZS

الأسعار الرسمية للسيارة ام جي ZS موديل 2022

الفئة الأولى ام جي ZS موديل 2022 بسعر 780 ألف جنيه.

الفئة الثانية ام جي ZS موديل 2022 بسعر 805 ألف جنيه.

الفئة الثالثة ام جي ZS موديل 2022 بسعر 820 ألف جنيه.

الفئة الرابعة ام جي ZS موديل 2022 بسعر 840 ألف جنيه.

ام جي ZS

أسعار ام جي ZS موديل 2023 الرسمية في السوق المصري

الفئة الأولى ام جي ZS موديل 2023 بقيمة قدرها 804.990 جنيه.

الفئة الثانية ام جي ZS موديل 2023 بقيمة قدرها 819.990 جنيه.

الفئة الثالثة ام جي ZS موديل 2023 بقيمة قدرها 839.990 جنيه.