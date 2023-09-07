شاهد| مواصفات MG4 Electric الكهربائية

أعلنت شركة إم جي الصينية عن طرازها الجديد MG4 Electric الكهربائية ، وتنتمي سيارة إم جي الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر بشكل أنيق ومميز .

MG4 Electric الكهربائية

- مواصفات MG4 Electric

MG4 Electric الكهربائية

يتوافر بسيارة MG4 Electric الكهربائية العديد من المميزات والتكنولوجيات منها، باقة Luxury، وعجلات مصنوعة من معدن خفيف مقاس 18 بوصة، وسقف مطلي باللون الأسود يتباين مع باقي ألوان برنامج الطلاء، ومنها الوان مثل Dover White ، و Brighton Blue ، و Fizzy Orange ، و Diamond Red ، و Medal Silver.

- محرك MG4 Electric

MG4 Electric الكهربائية

تحصل سيارة MG4 Electric الكهربائية علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 180 كيلووات ، أي ما يعادل 245 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 350 نيوتن/متر، ويمكنها أن تقوم بقطع مدي سير يصل الي 520 كم/ساعة، وذلك بفضل بطاريتها التي تصل سعتها الي 77 كيلووات/ساعة .

MG4 Electric الكهربائية

بالإضافة الي أن سيارة MG4 Electric الكهربائية تتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

