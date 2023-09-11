عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأصحاب سيارات فيات تيبو.. حملة استدعاء جديدة

حملة استداء فيات
حملة استداء فيات

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الإيطالية فيات ، عن تواجد حملة استدعاء جديدة تخص احد طرازات الشركة المتواجدة بالسوق المحلى المصرى .

حملة استداء فيات 

وأوضح وكيل فيات داخل السوق المصرى ، أن حملة الاستدعاء هى لفحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك .

txt

رقم كبير.. أوفربرايس على أسعار شيفروليه أوبترا

txt

من الزمن الجميل.. أسعار السيارات سنة 2001

txt

أقدم رخصة سير من مصر إلى الحجاز.. عمرها 150 سنة

txt

ازاي تعمل استعلام عن جواب سيارات ذوي الهمم

txt

التوقيت الشتوي .. إليك هذه النصائح للحفاظ على سياراتك قبل العمل به

txt

سيارات مستعملة أوتوماتيك سعرها أقل من 150 ألف جنيه

txt

بعد فشل ضم محمد صلاح.. أغلى سيارات نجوم العالم بالدورى السعودى

txt

لوجان وسياز.. 5 عربيات للطبقة المتوسطة بداية من 285 ألف جنيه

txt

مين أفضل.. مرسيدس C -Class ولا BMW الفئة الثالثة

txt

أرخص سيارة كهربائية فى مصر.. اعرف بكام

txt

رقم كبير.. أوفربرايس على أسعار شيفروليه أوبترا

txt

من الزمن الجميل.. أسعار السيارات سنة 2001

وتابع وكيل فيات ، ان حملة الاستدعاء للصيانة تشمل بعض سيارات فيات تيبو سيدان وهاتشباك من موديلات ٢٠٢٢/٢٠٢١.

حملة استداء فيات 

واكد وكيل فيات فى مصر ان حملة الاستدعاء لصيانة طرازات فيات تيبو سيدان وهاتشباك ، بخصوص الوسائد الهوائية ، هى بالمجان دون دفع اى مصاريف .

 

و للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19984، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

حملة استداء فيات 

كما طالب جهاز حماية المستهلك، في حالة وجود شكوي أو مُخالفة ، الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.

فيات فيات تيبو حملة الاستدعاء السوق المحلى المصري السوق المحلي السوق المصري جهاز حماية المستهلك حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

عاجل| كولر ينقلب على نجم الأهلي ويطلب رحيله.. و"الخلفية" تؤرق لاعب الفريق قبل السوبر الإفريقي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الخارجية: إثيوبيا انتهكت إعلان المبادئ وخالفت القانون باستمرار ملء سد النهضة

عاجل.. الإعصار دانيال يضرب عدة محافظات مصرية خلال ساعات

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

موضوعات متعلقة

أقدم رخصة سير من مصر إلى الحجاز.. عمرها 150 سنة

ازاي تعمل استعلام عن جواب سيارات ذوي الهمم

التوقيت الشتوي .. إليك هذه النصائح للحفاظ على سياراتك قبل العمل به

سيارات مستعملة أوتوماتيك سعرها أقل من 150 ألف جنيه

بعد فشل ضم محمد صلاح.. أغلى سيارات نجوم العالم بالدورى السعودى

لوجان وسياز.. 5 عربيات للطبقة المتوسطة بداية من 285 ألف جنيه

مين أفضل.. مرسيدس C -Class ولا BMW الفئة الثالثة

أرخص سيارة كهربائية فى مصر.. اعرف بكام

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من العاصفة دانيال.. رزوج يشكو: مراتي نصبت عليا في 36 ألف دولار وكيلو ذهب.. وأحمد موسى: مصر أصبحت مركزًا للتجارة العالمية

أخبار التعليم| مفاجآت سارة في المدارس خلال العام الجديد.. الأوراق المطلوبة للتقديم للجامعات الحكومية ومواعيد الكشف الطبي

أمريكا تفتح تحقيقا رسميا مع هواوي.. اعرف السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 11 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

تعليمات هامة من كلية إعلام جامعة القاهرة للطلاب الجدد

كلاكيت تالت مرة.. هروب سيف شكري لاعب المصارعة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للطهي والتنظيف ورعاية الكبار.. شاهد أغرب الروبوتات المصنعة في العالم

أسطولها بـ21 مليون دولار.. رائدة أعمال تدفع مبلغا طائلا لتحويل طائرتها للون الأسود

طريقة تحضير كبسة سمك على الطريقة السعودية

والد العريس يحل مكان ابنه بعد هروبه ليلة الزفاف بإندونيسيا.. تفاصيل

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ