لأصحاب سيارات فيات تيبو.. حملة استدعاء جديدة

أعلن الوكيل المحلى للعلامة الإيطالية فيات ، عن تواجد حملة استدعاء جديدة تخص احد طرازات الشركة المتواجدة بالسوق المحلى المصرى .

حملة استداء فيات

وأوضح وكيل فيات داخل السوق المصرى ، أن حملة الاستدعاء هى لفحص وتحديث برنامج الوسائد الهوائية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك .

وتابع وكيل فيات ، ان حملة الاستدعاء للصيانة تشمل بعض سيارات فيات تيبو سيدان وهاتشباك من موديلات ٢٠٢٢/٢٠٢١.

حملة استداء فيات

واكد وكيل فيات فى مصر ان حملة الاستدعاء لصيانة طرازات فيات تيبو سيدان وهاتشباك ، بخصوص الوسائد الهوائية ، هى بالمجان دون دفع اى مصاريف .

و للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 19984، وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الاستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

حملة استداء فيات

كما طالب جهاز حماية المستهلك، في حالة وجود شكوي أو مُخالفة ، الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.