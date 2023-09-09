مين أفضل.. مرسيدس C -Class ولا BMW الفئة الثالثة

يضم السوق المحلي المصري، العديد من السيارات الفاخرة والفارهة والتى تصل الى عشرات الملايين ، ولكن عند البحث عن سيارة تضم بين الفخامة والرفاهية، فعلى الفور تبحث بين علامتين هم الاشهر فى مصر " مرسيدس و بى ام دبليو " .

مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

ولكن تضم العلامتين " مرسيدس و بى ام دبليو " العديد من السيارات والطرازات المختلفة والمتنوعة ، ومن المعروف ان بينهم تنافس شديد منذ زمن بعيد لذلك تكون المقارنة بينهما صعبة للغاية .

وخلال السطور التالية سنشاهد مقارنة بين سيارتين سيدان بمحركات متقاربة حتى يكون هناك تقارب بين جميع انحاء المقارنية ، وهم مرسيدس C -Class " C200 " و BMW الفئة الثالثة " بي ام دبليو 320 " .

1 - المواصفات الميكانيكية لـ مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

- تستمد السيارة مرسيدس C -Class، قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1,5 لتر تيربو يحصل على دعم من نظام مايلد هايبرد لتمتلك قوة تصل إلى 201 حصان ( 204 حصان أوروبي PS ) و 300 نيوتن متر من عزم الدوران ، يتصل مع ناقل حركة اوتوماتيك من 9 سرعات .

تتسارع مرسيدس C -Class من السكون وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في 7,3 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 246 كم/س ، وفي حال طلب سيارة C200 4Matic التي تعتمد على نظام دفع كلي للعجلات تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7,1 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 241 كم/س .

مقارنة بين مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

- تستمد السيارة BMW الفئة الثالثة قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 258 حصان، وعزم أقصي للدوران 400 نيوتن/متر، متصل به ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

وتتسارع السيارة السيارة BMW الفئة الثالثة من صفر إلى 100 كم/ساعه في 5.8 ثانية، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 250 كم/ساعة.

مقارنة بين مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

2- الشكل الخارجى لـ مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

- تتمتع سيارة مرسيدس C -Class بتصميم خارجي يتمتع بالمظهر الفخم والكلاسيكي وأيضًا الرياضي لذلك هو يجذب الكثير من الأفراد بـ مختلف الفئات و الأعمار، وأبرز ما يميز التصميم الخارجي هى المصابيح LED أمامية وخلفية، و أضواء نهارية، الشبك الأمامي كبير الحجم، ويتوسطها علامة مرسيدس المميزة صغيرة الحجم ، و الإطارات ومقابض الأبواب مطليَّة بالكروم .

بالاضافة الى مرايا جانبية للأبواب باللون الأسود مع إشارة إلتفاف، و عادم مزدوج، و الهيكل الخارجي به بعض الإنحناءات مع فتحة تهوية أسفل المصد (الاكصطدام الأمامي) ، و تصميم السقف مُنحنِي من الخلف مما يعطي السيارة طابعها الرياضي الفريد.

مقارنة بين مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

- يعتبر التصميم الخارجي للسيارة BMW الفئة الثالثة أكثر اناقة وعدوانية من الأجيال السابقة. يهيمن على الواجهة الأمامية شبكة أمامية أطول وأعرض محاطة بمصابيح أمامية منقوشة. كما تظهر المصابيح الأمامية الجديدة بتقنية LED أكثر وضوحًا مع عناصر إضاءة على شكل حرف L.

تضفي المصابيح الأمامية المستدقة من نوع LED جنبًا إلى جنب مع المصابيح النهارية على شكل حرف U لمسة رياضية للسيارة. في النهاية الخلفية ، تأتي مصابيح LED مظلمة على شكل حرف L تعطي مظهراً غامضًا وأنيقا للسيارة. ايضا تتميز سيارة بي ام بأبعاد خارجية أكبر مع زيادة قاعدة العجلات بمقدار 1.6 بوصة ويساعد هذا التصميم المحدث لسيارة على أن تصبح ديناميكية.

مقارنة بين مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

3 - الابعاد الخارجية لـ مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

- تاتى ابعاد السيارة مرسيدس C -Class ، بطول السيارة 4.751 ملم، و ويبلغ عرض السيارة 1.820 ملم، و إرتفاع السيارة يصل إلى 1.438 ملم، وطول قاعدة العجلات حوالي 2.865 ملم .

مقارنة بين مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

تاتى ابعاد السيارة BMW الفئة الثالثة ، بالطول الكلي للسيارة 4624 مم، و اجمالي العرض الكلي للسيارة 1811 مم، والارتفاع الكلي للسيارة 1416 مم و127 مم للخلوص الأرضي ، قاعدة عجلات بطول كلي بلغت 2810 مم .

مقارنة بين مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

4- المقصورة الداخلية لـ مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

- تاتى المقصورة الداخلية للسيارة مرسيدس C -Class بالعديد من اللمسات التي توحي بالفخامة والأناقة، و تضم شاشة وسطية كبيرة الحجم مقاسها 11.9 بوصة، و شاشة أخرى مقاسها 12 بوصة للتحكم في عدادات السرعة ومراقبة الخرائط الملاحية، وتقع خلف الدركسيون (المقوّد)، و تحتوي السيارة على عدد 5 مقاعد، و مقاعد جلد فاخر، مع إمكانية ضبط المقعد أوتوماتكياً، و جهاز كمبيوتر لعرض المعلومات المتعددة وقياس الأميال المتبقية نظراً للوقود .

بالاضافة الى مقاعد خلفية ذات مساحة مقبولة وقابلة للطي، و مسند للذراع في الكونسول الوسطى، و مصابيح أرضية، و إنارة ترحيبية مميزة في الأبواب الخلفية من الداخل مع لمسات من الكروم، و مقود (دركسيون) كهربائي ومطرز بأجود أنواع الجلد، و فتح وإقفال المرايات القابلة للطي إلكترونياً، و مزيل الضباب في النافذة الخلفية.

مقارنة بين مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

- اما المقصورة الداخلية للسيارة BMW الفئة الثالثة ، فتتسع لخمسة أشخاص وتوجد مساحة جلوس ملائمة للبالغين في كل من الصفين والمقاعد الأمامية داعمة ومريحة بشكل خاص كما يسهل على السائق الرؤية من مقدمة السيارة وجوانبها ومؤخرتها، و يتميز بالرقي بإعجاب المواد الممتازة وجودة البناء الممتازة ، و شاشة لمس بحجم 14.9 بوصة لنظام الترفيه، والذي يندمج بسلاسة في مجموعة العدادات الرقمية بحجم 12.3 بوصة، و شاشة منحنية بحجم 14.9 بوصة مع عدادات رقمية بحجم 12.3 بوصة مدمجة، ونظام صوتي بعدد عشر مكبرات صوت ، ودعم أندرويد أوتو وأبل كاربلاي ، وراديو ستالايت .

بالاضافة الى نظام تحديد المواقع، وتقنية البلوتوث، ومخرجين USB، وتقنية التعرف على الأصوات، و شحن الأجهزة اللاسلكي ونظام صوتي بعدد 16 مكبر صوت من Harman Kardon ، و تحكم تكييف الهواء متعدد المناطق، وسقف بانوراما، ومرأة خلفية تعتيم تلقائي، و بدء التشغيل عن بعد، وفتح الأبواب بدون مفتاح، وإضاءة داخلية بالأجواء المحيطة .

مقارنة بين مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

5- وسائل الامان لـ مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

تحتوي السيارة مرسيدس C -Class على وسائد هوائية (Air bags) أمامية وجانبية، و نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و مساعد للفرامل يعمل بنظام BA ، و إمكانية تحريك المقعد في حالات الإصطدام، و كاميرا ذو جودة عالية 360 درجة، و نظام لمساعدة سائق السيارة في الركن، و خاصية مراقبة النقطة العمياء في المرايا الجانبية، و قفل مركزي، و مساعد للإنتباه، و التحكم في الثبات الديناميكي، ونظام التحكم في ثبات المركبة (VSC)، و نظام المساعدة على تسلق التلال، و مانع الحركة، و محدد السرعة، و أجهزة إستشعار (حساسات) أمامية وخلفية للمساعدة في ركن السيارة، و نظام مراقبة ضغط الإطارات، و التحكم في الجر، و خاصية (ISOFIX) لتثبيت مقاعد الاطفال بالخلف.

مقارنة بين مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

تضم السيارة BMW الفئة الثالثة ، كاميرا خلفية، و تحذير التصادم الأمامي، و نظام الفرملة التلقائية الأمامية، و تحذير مغادرة المسار، و أضواء الأشعة العالية التلقائية، و مساحات حساسة للمطر، و نظام رصد النقاط العمياء، و تحذير مغادرة المسار، و مساعدة البقاء في المسار، و حساسات مواقف أمامية وخلفية، و مساعدة في وقوف السيارة بدون استخدام اليدين، و نظام كاميرات للمناظر الخارجية بالكامل، و تحكم متكيف بالسرعة، و شاشة عرض رأسية (تعرض معلومات القيادة والملاحة المهمة مباشرة على الزجاج الأمامي)، و تعرف على إشارات المرور .

مقارنة بين مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

6 - السعر لـ مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

سعر مرسيدس C -Class

- اوتوماتيك / SPORT DESIGNO 2022 بسعر 1,155,000 جنيه

- اوتوماتيك / SPORT 2022 بسعر 2,060,000 جنيه

- اوتوماتيك / SPORT 2023 بسعر 2,705,000 جنيه

مقارنة بين مرسيدس C -Class و BMW الفئة الثالثة

سعر BMW الفئة الثالثة

- اوتوماتيك / ADVANTAGE 2023 بسعر 2,150,000 جنيه

- اوتوماتيك / LUXURY 2023 بسعر 2,300,000 جنيه

- اوتوماتيك / SPORT 2023 بسعر 2,400,000 جنيه

- اوتوماتيك / ADVANTAGE 2024 بسعر 2,400,000 جنيه

- اوتوماتيك / LUXURY 2024 بسعر 2,575,000 جنيه

- اوتوماتيك / SPORT 2024 بسعر 2,750,000 جنيه