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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تشتري ايه بـ مليون جنيه .. 5 سيارات زيرو

5 سيارات زيرو ضمن
5 سيارات زيرو ضمن فئة المليون جنيه

يضم السوق المصري للسيارات باقة من الطرازات المتنوعة، سواء كانت من ناحية العلامات التجارية، أومن ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى التصميم الهيكلي، وايضا عامل السعر والذي يلعب دورًا كبيرًا بين اركان المعادلة الشرائية.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات زيرو ضمن فئة المليون جنيه.

كيا اكسيد 

1 - كيا اكسيد 

 

تقدم السيارة كيا اكسيد موديل 2024 بسعر رسمي يتراح بين 1,149,900 جنيه و 1,289,900 جنيه، ودعمت السيارة بقدرات فنية تتمثل في محرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة اجمالية بلغت 160 حصانا، وعزم دوران 253 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 7 غيار DSG، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

بيجو 2008 

2 - بيجو 2008 

 

تتراوح اسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2023 بين 1,069,990 جنيه، و 1,149,990 جنيه، و 1,219,990 جنيه، وتستمد السيارة اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات، وقوة اجمالية للمحرك 130 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، وزمن للتسارع يبلغ 9.3 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

سكودا كاميك

3 - سكودا كاميك

 

تأتي السيارة سكودا كاميك موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و100 الف جنيه، وتستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 155 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، وتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.9 ثانية.

شيري تيجو 7 برو

4 - شيري تيجو 7 برو

 

تقدم السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2024 بسعر رسمي يتراوح بين مليون جنيه ومليون و100 جنيه بحسب الفئات المقدمة، وتعمل جميعها بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 154 حصان، و210 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيك CVT يعمل عبر تقنية الجر الامامي للعجلات.

 فيات X500

5 - فيات X500

 

تقدم السيارة فيات X500 موديل 2023 بسعر يبدأ من مليون 200 الف جنيه للفئة الاولى، و مليون 300 الف للثانية، ومليون 350 الف جنيه للفئة الثالثة، وتعتمد السيارة على ناقل حركة 6 غيار أوتوماتيكي الاداء، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة 140 حصان، و230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 190 كم/ساعة، وامكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.3 ثانية.

سيارات 5 سيارات فئة المليون جنيه كيا اكسيد بيجو 2008 سكودا كاميك شيري تيجو 7 برو فيات X500

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