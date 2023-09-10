لو عايز عربية اعتمادية.. 5 سيارات زيرو تبدأ من 595 ألف جنيه

تتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، بحسب العلامات التجارية، أو التصميمات الهيكلية، أو التجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى عنصر السعر وخاصة الاعتمادية، والتي يبحث عنها الكثير من راغبي شراء سيارة جديدة "زيرو".

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات اعتمادية "زيرو" في السوق المصري، من ناحية المواصفات الفنية وأحدث أسعارها الرسمية.

5 سيارات اعتمادية "زيرو" في السوق المصري

1 – هيونداي اكسنت RB

نبدأ بالسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024، والتي تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا بين طرازات العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، حيث تبدأ أسعارها الرسمية من 585 ألف جنيه حتى 635 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات، وتأتي جميع الفئات بمحرك 1600 CC، 4 سلندر، بقوة 125 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار دفع أمامي، مع 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 180 كم/س.

5 سيارات اعتمادية "زيرو" في السوق المصري

2- تويوتا بيلتا

تحظى السيارة تويوتا بيلتا بشعبية كبيرة منذ انطلاقها، حيث تنتمي إلى الفئة الاقتصادية مع اطلالة السيدان وعلامة الصانع الياباني الشهيرة، بينما تتراوح أسعارها الرسمية بين 640 ألف جنيه و695 ألفا، وتأتي عبر محرك 1500 سي سي، بقوة 103 حصان، و138 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي، الاداء مع تقنية الجر الامامي.

5 سيارات اعتمادية "زيرو" في السوق المصري

3 – هيونداي النترا HD

تبدأ اسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر من 710 الف جنيه حتى 745 الف جنيه، وتعتمد السيارة على ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية، مع محرك 4 سلندر، 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 121 حصان، و156نيوتن/متر، و6.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، اضافة إلى امكانية الوصول من 0 لـ 100 كم/س خلال 11.3 ثواني.

5 سيارات اعتمادية "زيرو" في السوق المصري

4 - سوبارو امبريزا

تقدم السيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 بسعر رسمي يبلغ 999 الف جنيه، وتعمل هذه السيارة عبر تقنية الدفع الرباعي للعجلات، مع محرك بقوة 114 حصان، و150 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وامكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.6 ثانية، بالاضافة إلى معدل استهلاك للوقود بنسبة 5.9 لتر/100 كم.

5 سيارات اعتمادية "زيرو" في السوق المصري

5 – تويوتا كورولا

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بين 875 الف ومليون 34 الف جنيه، وتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بقوة 120 حصان، و154 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، ومعدل تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية.