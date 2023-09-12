بدون أوفر برايس..أسعار فورد و اودي و اوبل 2023 | صور

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من الطرازات الحديثة موديل 2023 ، وذلك رغم مرور سوق السيارات العالمي بالعديد من الأزمات التي أثرت علي تواجد الإصدارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين ، واذا تم توافرها تباع بأوفر برايس جديد علي السعر الرسمي .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات موديل 2023 بالسوق المصري بدون أوفر برايس :

1- سكودا فابيا موديل 2023

تخرج سيارة سكودا فابيا الهاتشباك قوة تصل الي 110 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي ، وتستهلك من الوقود 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك .

سكودا فابيا موديل 2023

تباع سيارة سكودا فابيا موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر رسمي يصل الي 850 ألف جنيه .

2- اوبل كورسا الهاتشباك

تحصل سيارة اوبل كورسا موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر.

اوبل كورسا الهاتشباك

تتوافر سيارة اوبل كورسا موديل 2023 الهاتشباك بالسوق المحلي بسعر رسمي يصل الي 899 ألف جنيه.

3- فورد فوكس الأمريكية

تنقل قوة سيارة فورد فوكس موديل 2023 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 151 نيوتن/متر، وتنتج قوة 120 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك .

فورد فوكس الأمريكية

سعر فورد فوكس موديل 2023 في سوق السيارات المصري يصل الي مليون و 130 ألف جنيه .

4- فولكس فاجن جولف موديل 2023

تملك سيارة فولكس فاغن جولف الهاتشباك خزان وقود يصل سعته الي 50 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك 4.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان .

فولكس فاجن جولف موديل 2023

يبلغ سعر فولكس فاجن جولف موديل 2023 في سوق السيارات المصري للجديد مليون و 290 ألف جنيه .

5- اودي A3 السيدان

تتسارع سيارة اودي A3 موديل 2023 من صفر وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.4 ثانية، وتحتوي علي محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتحتاج الي 4.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

اودي A3 السيدان

تأتي سيارة اودي A3 موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر مليون و 450 ألف جنيه .