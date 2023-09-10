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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أوبل أسترا Sports Tourer الجديدة .. صور

سيارة أوبل Astra
سيارة أوبل Astra Sports Tourer Electric الجديدة

تعلن شركة أوبل الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات عن سياراتها الجديدة أسترا Sports Tourer Electric، التي تنتمي الألمانية الجديدة الي فئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، خلال فعاليات معرض السيارات الدولي IAA بمدينة ميونخ الألمانية .

سيارة Astra Sports Tourer Electric الجديدة 

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- أبعاد  أوبل أسترا  Tourer

Astra Sports Tourer Electric الجديدة الهاتشباك 

تأتي سيارة  Astra Sports Tourer Electric الجديدة بالسوق بطول 4.64 متر، وعرض 1.86 متر، وارتفاع 1.48 متر ، وتقدم بقاعدة عجلات طولها 2.73 متر .

- محرك أسترا Sports Tourer Electric

أوبل Astra Sports Tourer Electric الجديدة 

وتحصل سيارة أوبل أسترا Sports Tourer Electric علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 156 حصان، وتنطلق بسرعة قصوي تصل الي 170 كم/ساعة، وبها بطارية سعة 54 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير يصل الي 418 كم/ساعة .

- مواصفات أوبل Sports Electric

زودت سيارة أوبل  Astra Sports Tourer Electric الجديدة بالعديد من المميزات الجديدة منها ،  عجلات مصنوعة من المعدن الخفيف مقاس 18 بوصة، و شاشة عريضة للغاية، وشاشة خلف المقود. وإمكانية دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، و مقاعد مريحة، وتكييف هواء، وإضاءة LED محيطة، و شاشة Head-up، وكاميرا أمامية، ومصابيح بتقنية LED.

أوبل Astra Sports Tourer Electric الجديدة الهاتشباك 

- سعر Astra Sports Tourer Electric

ستباع سيارة Astra Sports Tourer Electric الجديدة بسعر 43.490 ألف يورو، أي ما يعادل مليون و 400 ألف جنيه مصري تقريباً .

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