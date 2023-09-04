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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

آخر أسعار سيارات أوبل 2024 في مصر      

اخر أسعار سيارات
اخر أسعار سيارات اوبل 2024 في مصر      

أعلن وكيل سيارات أوبل فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الأيام الماضية لقائمة طرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة .

 

وأوضح وكيل أوبل فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على عدد من الطرازات التى تشمل فئات الـSUV و الهاتشباك، والتى وصلت الى 4 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات أوبل في مصر .

 

1- اوبل كورسا

اوبل كورسا

تمتلك السيارة اوبل كورسا موديل 2024 ، محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك .

و تتسارع السيارة اوبل كورسا موديل 2024 ، من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : 

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2023 بسعر 899,990 جنيه     

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2024 بسعر 899,990 جنيه     

- أوتوماتيك / TOP LINE PLUS 2023 بسعر 949,990 جنيه           

- أوتوماتيك / TOP LINE PLUS 2024 بسعر 979,990 جنيه           

 

2- اوبل كروس لاند

اوبل كروس لاند

تحتوي سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة تصل الي 110 حصان، وعزم أقصي للدوران 205 نيوتن/متر ، وبها علبة تروس أوتوماتيك .

وتتسارع سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 ، من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتحتاج الي 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : 

- أوتوماتيك ELEGANCE 2023 بسعر 949,990 جنيه       

- أوتوماتيك ELEGANCE 2024 بسعر 949,990 جنيه       

- أوتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 1,019,990 جنيه     

- أوتوماتيك / TOP LINE 2024 بسعر 1,069,990 جنيه     

 

3- اوبل موكا

اوبل موكا

تستمد السيارة اوبل موكا موديل 2024 ، قوتها من محرك سعته 1200 سي سي تيربو بقوة تصل الي 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وعلبة تروس أوتوماتيك .

تحتاج السيارة اوبل موكا موديل 2024 ، الي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 9.2 ثانية .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : 

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2024 بسعر 1,149,990 جنيه  

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2023 بسعر 1,149,990 جنيه  

- أوتوماتيك / GS LINE 2023 بسعر 1,249,990 جنيه       

- أوتوماتيك / GS LINE 2024 بسعر 1,299,990 جنيه       

 

4- اوبل جراند لاند

اوبل جراند لاند

تستخدم السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 ، محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 163 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر ، و ناقل حركة أوتوماتيك  .

وتتسارع السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 ، من 0-100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها 

اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : 

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 1,449,990 جنيه    

- أوتوماتيك HIGHLINE 2024 بسعر 1,449,990 جنيه      

- أوتوماتيك HIGHLINE + 2024 بسعر 1,549,990 جنيه   

- أوتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 1,599,990 جنيه     

- أوتوماتيك / TOP LINE 2024 بسعر 1,649,990 جنيه

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