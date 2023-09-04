آخر أسعار سيارات أوبل 2024 في مصر      

أعلن وكيل سيارات أوبل فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الأيام الماضية لقائمة طرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة .
وأوضح وكيل أوبل فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على عدد من الطرازات التى تشمل فئات الـSUV و الهاتشباك، والتى وصلت الى 4 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .
وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات أوبل في مصر .
1- اوبل كورسا
تمتلك السيارة اوبل كورسا موديل 2024 ، محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران يصل الي 230 نيوتن/متر، وقوة 130 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك .
و تتسارع السيارة اوبل كورسا موديل 2024 ، من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.7 ثانية، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :
- أوتوماتيك / ELEGANCE 2023 بسعر 899,990 جنيه
- أوتوماتيك / ELEGANCE 2024 بسعر 899,990 جنيه
- أوتوماتيك / TOP LINE PLUS 2023 بسعر 949,990 جنيه
- أوتوماتيك / TOP LINE PLUS 2024 بسعر 979,990 جنيه
2- اوبل كروس لاند
تحتوي سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة تصل الي 110 حصان، وعزم أقصي للدوران 205 نيوتن/متر ، وبها علبة تروس أوتوماتيك .
وتتسارع سيارة اوبل كروس لاند موديل 2024 ، من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتحتاج الي 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .
اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :
- أوتوماتيك ELEGANCE 2023 بسعر 949,990 جنيه
- أوتوماتيك ELEGANCE 2024 بسعر 949,990 جنيه
- أوتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 1,019,990 جنيه
- أوتوماتيك / TOP LINE 2024 بسعر 1,069,990 جنيه
3- اوبل موكا
تستمد السيارة اوبل موكا موديل 2024 ، قوتها من محرك سعته 1200 سي سي تيربو بقوة تصل الي 130 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، وعلبة تروس أوتوماتيك .
تحتاج السيارة اوبل موكا موديل 2024 ، الي 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة من الصفر في 9.2 ثانية .
اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :
- أوتوماتيك / ELEGANCE 2024 بسعر 1,149,990 جنيه
- أوتوماتيك / ELEGANCE 2023 بسعر 1,149,990 جنيه
- أوتوماتيك / GS LINE 2023 بسعر 1,249,990 جنيه
- أوتوماتيك / GS LINE 2024 بسعر 1,299,990 جنيه
4- اوبل جراند لاند
تستخدم السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 ، محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتخرج قوة 163 حصان، وعزم دوران 240 نيوتن/متر ، و ناقل حركة أوتوماتيك .
وتتسارع السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 ، من 0-100 كم/ساعة في 9.4 ثانية، وتحتاج الي 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها
اما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى :
- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 1,449,990 جنيه
- أوتوماتيك HIGHLINE 2024 بسعر 1,449,990 جنيه
- أوتوماتيك HIGHLINE + 2024 بسعر 1,549,990 جنيه
- أوتوماتيك / TOP LINE 2023 بسعر 1,599,990 جنيه
- أوتوماتيك / TOP LINE 2024 بسعر 1,649,990 جنيه