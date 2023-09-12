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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للكادحين.. سيارات أوتوماتيك بـ 70 ألف جنيه | صور

للكادحين..سيارات
للكادحين..سيارات أوتوماتيك بـ 70 ألف جنيه

يبحث قطاع كبير من المواطنين المصريين الآن عن سيارات مستعملة تناسب احتياجاتهم، وتساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم ، وقضاء احتياجاتهم ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتج عنه عدم توافر الطرازات الجديدة موديل 2023 ، بالإضافة الي عدم توافرها لدي الوكلاء والموزعين .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر 5 سيارات مستعملة بالسوق المصري منهم سيارة فيات 131 ، وتويوتا كورونا، ومرسيدس 200، ونيسان مارش، وهوندا سيفيك :


1- فيات 131 موديل 1978

تعرض سيارة فيات 131 السيدان داخل سوق السيارات المصري للبيع باللون الأسود، وتصل قوتها الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وقامت بقطع مسافة سير تصل الي 200 ألف /كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

 فيات 131 موديل 1978

فيات 131 موديل 1978 تباع داخل سوق السيارات المصري بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- تويوتا كورونا السيدان

زودت تويوتا كورونا موديل 1979 بمحرك سعة 2000 سي سي، وتباع باللون الفضي ، وبها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، و يوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

تويوتا كورونا السيدان

سعر تويوتا كورونا موديل 1979 السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- مرسيدس بنز 200 الألمانية

تصل قوة مرسيدس بنز 200 الألمانية موديل 1972 الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتباع باللون البني ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مرسيدس بنز 200 الألمانية

يبلغ سعر  مرسيدس بنز 200 الألمانية موديل 1972 داخل سوق السيارات 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

4- نيسان مارش الهاتشباك

تمكنت سيارة  نيسان مارش الهاتشباك من قطع مسافة تصل الي 700 الف/كم، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1300 سي سي ، وتباع باللون الفضي، وتنقل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

نيسان مارش الهاتشباك

تتواجد سيارة  نيسان مارش الهاتشباك موديل 1990 داخل سوق المستعمل المصري بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

5- هوندا سيفيك موديل 1980

تنتمي سيارة هوندا سيفيك الي فئة السيارات الهاتشباك ، وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وتنقل القوة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون البني ، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

هوندا سيفيك موديل 1980

تتوافر سيارة هوندا سيفيك موديل 1980 الهاتشباك داخل سوق السيارات بسعر 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية، وشكلها الخارجي .

فيات 131 موديل 1978 تويوتا كورونا السيدان مرسيدس بنز 200 الألمانية نيسان مارش الهاتشباك هوندا سيفيك موديل 1980 سيارات مستعملة

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