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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ليوناردو دي كابريو.. سيارات بطل فيلم تيتانيك بعد 25 سنة| شاهد

سيارات بطل فيلم تيتانيك
سيارات بطل فيلم تيتانيك بعد 25 سنة

النجم ليوناردو دي كابريو من مواليد 11 نوفمبر لعام 1974 ، ويعمل ممثلا ومنتج أفلام أمريكي، وفائز بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم العائد ، بالإضافة الي انه كان بطل فيلم تيتانيك الشهير .

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يمتلك ليوناردو دي كابريو مجموعة مميزة من السيارات، ويحتفظ بهم بداخل جراجه الخاص ، وتحتوي الجراج أيضا علي أنواع مختلفة من طرازات السيارات التي تحمل محركات مميزة .

النجم ليوناردو دي كابريو من مواليد 11 نوفمبر لعام 1974

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري  سيارات بطل فيلم تيتانيك بعد 25 سنة من عرضة :

1- تويوتا بريوس الهجينة :

سيارة تويوتا بريوس الهجينة

تويوتا بريوس الهجينة هي سيارة صديقة للبيئة وأشترها بطل فيلم تيتانيك ، بالإضافة الي انه قام بشراء عدة سيارات منها لعائلته ، وذلك بسبب حبه الشديد لها .

2- فيسكر كارما الهجينة :

سيارة فيسكر كارما الهجينة

اشتري ليوناردو دي كابريو سيارة  فيسكر كارما الهجينة منذ عدة سنوات ، وتنتمي فيسكر كارما الهجينة الي فئة السيارات السيدان وتحصل علي قوتها من محرك كهربائي .

3- تسلا :

سيارة تسلا الكهربائية 

حصل أيضا النجم ليوناردو دي كابريو علي سيارة تسلا الكهربائية ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات منها توفير الطاقة ، والتقليل من الانبعاثات ، بالإضافة الي عدم الحاجة الي صيانتها بشكل متكرر .

4- رودستر الكهربائية :

سيارة رودستر الكهربائية

يمتلك نجم فيلم تيتانيك سيارة رودستر الكهربائية، والتي تشتهر بسرعتها العالية ، بالإضافة الي توفير مدي قيادة طويل دون  الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .

5- بورشه 911 كاريرا جي تي 3 الرياضية :

سيارة  بورشه 911 كاريرا جي تي 3 الرياضية

بورشه 911 كاريرا جي تي 3 الرياضية من السيارات التي تخرج قوة عالية ، وتم تقديمها من قبل الصانع الألماني ، وتتميز بتصميمها الأنيق وأداءها المميز .

6- فيراري 458 سبايدر الرياضية :

 سيارة فيراري 458 سبايدر الرياضية

فيراري 458 سبايدر الرياضية عبارة سيارة رياضية، وتقدم من قبل الصانع الإيطالي وتشتهر بتصميمها الجذاب وسرعتها العالية .

النجم ليوناردو دي كابريو بطل فيلم تيتانيك

والجدير بالذكر أن نجم فيلم تيتانيك  ليوناردو دي كابريو  يعرف باهتمامه بالبيئة، لذلك يحرص على اقتناء السيارات الصديقة للبيئة.

تويوتا بريوس الهجينة فيسكر كارما الهجينة تسلا رودستر الكهربائية بورشه 911 كاريرا جي تي 3 الرياضية فيراري 458 سبايدر الرياضية النجم ليوناردو دي كابريو

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