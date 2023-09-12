ليوناردو دي كابريو.. سيارات بطل فيلم تيتانيك بعد 25 سنة| شاهد

النجم ليوناردو دي كابريو من مواليد 11 نوفمبر لعام 1974 ، ويعمل ممثلا ومنتج أفلام أمريكي، وفائز بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلم العائد ، بالإضافة الي انه كان بطل فيلم تيتانيك الشهير .
يمتلك ليوناردو دي كابريو مجموعة مميزة من السيارات، ويحتفظ بهم بداخل جراجه الخاص ، وتحتوي الجراج أيضا علي أنواع مختلفة من طرازات السيارات التي تحمل محركات مميزة .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سيارات بطل فيلم تيتانيك بعد 25 سنة من عرضة :
1- تويوتا بريوس الهجينة :
تويوتا بريوس الهجينة هي سيارة صديقة للبيئة وأشترها بطل فيلم تيتانيك ، بالإضافة الي انه قام بشراء عدة سيارات منها لعائلته ، وذلك بسبب حبه الشديد لها .
2- فيسكر كارما الهجينة :
اشتري ليوناردو دي كابريو سيارة فيسكر كارما الهجينة منذ عدة سنوات ، وتنتمي فيسكر كارما الهجينة الي فئة السيارات السيدان وتحصل علي قوتها من محرك كهربائي .
3- تسلا :
حصل أيضا النجم ليوناردو دي كابريو علي سيارة تسلا الكهربائية ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات منها توفير الطاقة ، والتقليل من الانبعاثات ، بالإضافة الي عدم الحاجة الي صيانتها بشكل متكرر .
4- رودستر الكهربائية :
يمتلك نجم فيلم تيتانيك سيارة رودستر الكهربائية، والتي تشتهر بسرعتها العالية ، بالإضافة الي توفير مدي قيادة طويل دون الحاجة لإعادة شحنها مرة أخري .
5- بورشه 911 كاريرا جي تي 3 الرياضية :
بورشه 911 كاريرا جي تي 3 الرياضية من السيارات التي تخرج قوة عالية ، وتم تقديمها من قبل الصانع الألماني ، وتتميز بتصميمها الأنيق وأداءها المميز .
6- فيراري 458 سبايدر الرياضية :
فيراري 458 سبايدر الرياضية عبارة سيارة رياضية، وتقدم من قبل الصانع الإيطالي وتشتهر بتصميمها الجذاب وسرعتها العالية .
والجدير بالذكر أن نجم فيلم تيتانيك ليوناردو دي كابريو يعرف باهتمامه بالبيئة، لذلك يحرص على اقتناء السيارات الصديقة للبيئة.