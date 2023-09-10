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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كارلوس ساينز نجم فيراري يتعرض لحادث سرقة بالملايين .. ماذا حدث ؟

كارلوس ساينز
كارلوس ساينز

تعرض الإسباني كارلوس ساينز قائد فيراري، إلى حادث سرقة بعد انتهاء سباق جائزة إيطاليا الكبرى "فورمولا1" تحديدًا في مدينة مونزا الايطالية، حيث اعترضه 3 رجال وقاموا بسرقة ساعته الشخصية والتي تنتمي إلى الفئة الفاخرة.

كارلوس ساينز

ويبدو أن  كارلوس ساينز لم يكتف بنجوميته داخل حلبات السباق فقط، بل استطاع أن يحقق نجومية كبيرة بعد أن طارد هذه اللصوص وبمساعدة المارة، من ثم قام بتسليمهم إلى الشرطة لاعتقالهم، حيث تمكنوا من انتزاع ساعته الفاخرة بعد الاقتراب منه عند خروجه من فندق بوسط ميلانو.

كارلوس ساينز

بملايين الجنيهات .. سعر ساعة سائق فيراري كارلوس ساينز

 

وتشير بعض البيانات أن ساعة اليد الخاصة بسائق فيراري كارلوس ساينز، تحمل علامة ريتشارد ميل تحديدًا من طراز " ألكسندر زفيريف"، والتي يصل سعرها 323 الف دولار أمريكي، او بحسب مصادر اخرى تشير أن سعرها قد يكون بقيمة 500 الف يورو، اي يتراوح بين 10 ملايين 16 مليون جنيه مصري.

ويذكر أن سائق فيراري كارلوس ساينز استطاع ان يحقق المركز الثالث في سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا، وهو اسباني الجنسية، وبالغ من العمر 29 عامًا.

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