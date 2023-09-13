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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر فينوشيا ستار موديل 2023 في مصر

فينوتشيا ستار موديل
فينوتشيا ستار موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

يقدم الصانع الصيني أنواع مختلفة من فئات السيارات بداخل السوق المصري للسيارات الجديدة موديل 2023 ، ونالت جميع إصدارات الصانع الصيني علي مكانة كبيرة لدي المصريين، لما يتوافر بها من مميزات، وخلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار السيارات الجديدة عالميا، بسبب الأزمات التي شهدها قطاع السيارات عالمياً ومن ضمنها طرازات الصانع الصيني ومنهم سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار .

فينوتشيا ستار موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2023 فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات :

فينوتشيا ستار موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

- محرك فينوشيا ستار الـ SUV

قوة سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2023 الـ SUV تصل الي 190 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي الي 190 كم/ساعة، وتحتاج الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر، وتصل فينوتشيا ستار الي سرعة 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية .

- أبعاد دونج فنج فينوتشيا ستار

فينوتشيا ستار موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4691 مم، وعرض 1905 مم، وارتفاع 1706 مم، وتقدم بطول قاعدة عجلات تصل الي 2756 مم .

- أسعار فينوتشيا ستار موديل 2023

مقصورة فينوتشيا ستار موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

تأتي سيارة فينوتشيا ستار موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 395 ألف جنيه، بدلا من مليون و 345 ألف جنيه،  بزيادة تصل الي 50 ألف جنيه .

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