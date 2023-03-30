5 سيارات موديل 2023 تلامس المليون جنيه في مصر |صور

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، ويعود ذلك إلي عدة أزمات تواجه قطاع صناعة السيارات عالميًا ومنها غلق الاستيراد، وعدم استقرار سعر الدولار، وبالتالي نالت الزيادة عدة طرازات منها شيري تيجو 8 برو، دونج فنج فينوتشيا ستار، وميتسوبيشي اكليبس كروس، ورينو ميجان، واوبل كروس لاند، واقتربت أسعارها من المليون جنيه .

ويقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات تلامس المليون جنيه موديل 2023 :

1- اوبل كروس لاند



تحتوي سيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع السيارة من 0 وصلا الي سرعة 100 كم/ساعة، وتستهلك السيارة 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك وتنتج قوة 110 حصان، وعزم أقصي للدوران 205 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 178 كم/ساعة.

اوبل كروس لاند موديل 2023

تباع سيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 799 ألف جنيه، وتصل الي 859 ألف جنيه.

2- رينو ميجان

تتسارع سيارة رينو ميجان موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتستهلك السيارة 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة محرك السيارة الي 1600 سي سي، وتنتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لترًا.

سيارة رينو ميجان موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة رينو ميجان موديل 2023 من 900 ألف جنيه، وتصل الي 980 ألف جنيه .

3- ميتسوبيشي اكليبس كروس

تنتج سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 قوة قدرها 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وناقل حركة أوتوماتيك مكون 8 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 63 لترًا.

سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 سعرها من 840 ألف جنيه، والفئة الأخيرة الفول أوبشن سعرها 990 ألف جنيه .

4- دونج فنج فينوتشيا ستار

تستهلك سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2023 من الوقود 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل توافر محرك سعة 150 سي سي تيربو بها، ومقترن به ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 60 لتر، تنتج قوة 190 حصان، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، تتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية.

سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2023

يبلغ سعر سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2023 في سوق السيارات المصري 995 ألف جنيه .

5- شيرى تيجو 8 برو

تستخدم سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتنتج السيارة قوة 197 حصان، وبفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 290 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 51 لترًا.

سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2023

تتوافر سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 بفئة واحدة سعرها 905 آلاف جنيه .