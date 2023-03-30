عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات موديل 2023 تلامس المليون جنيه في مصر |صور

سيارات تلامس المليون
سيارات تلامس المليون 2023

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، ويعود ذلك إلي عدة أزمات تواجه قطاع صناعة السيارات عالميًا ومنها غلق الاستيراد، وعدم استقرار سعر الدولار، وبالتالي نالت الزيادة عدة طرازات منها  شيري تيجو 8 برو، دونج فنج فينوتشيا ستار، وميتسوبيشي اكليبس كروس، ورينو ميجان، واوبل كروس لاند، واقتربت أسعارها من المليون جنيه .

أرخص سيارة أوتوماتيك زيرو تقدمها رينو في مصر .. صور

للمشاوير البعيدة.. مواصفات وسعر أوبل أسترا أوتوماتيك موديل 2004| صور

ويقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات تلامس المليون جنيه موديل 2023 :

1- اوبل كروس لاند


تحتوي سيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 علي محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتتسارع السيارة من 0 وصلا الي سرعة 100 كم/ساعة، وتستهلك السيارة 5.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك وتنتج قوة 110 حصان، وعزم أقصي للدوران 205 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 45 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 178 كم/ساعة.

 اوبل كروس لاند موديل 2023 

تباع سيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من  799 ألف جنيه، وتصل الي 859 ألف جنيه.

2- رينو ميجان

تتسارع سيارة رينو ميجان موديل 2023 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، وتستهلك السيارة 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة محرك السيارة الي 1600 سي سي، وتنتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لترًا.

سيارة رينو ميجان موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة رينو ميجان موديل 2023 من 900 ألف جنيه، وتصل الي 980 ألف جنيه .

3- ميتسوبيشي اكليبس كروس

تنتج سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 قوة قدرها 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو،  وناقل حركة أوتوماتيك مكون 8 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود الي 63 لترًا.

سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس  موديل 2023 سعرها من 840 ألف جنيه، والفئة الأخيرة الفول أوبشن سعرها 990 ألف جنيه .

4- دونج فنج فينوتشيا ستار

تستهلك سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2023 من الوقود 6.1  لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل توافر محرك سعة 150 سي سي تيربو بها، ومقترن به ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود الي 60 لتر، تنتج قوة 190 حصان،  وعزم دوران 260 نيوتن/متر، تتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.9 ثانية.

 سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2023

يبلغ سعر سيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2023 في سوق السيارات المصري 995 ألف جنيه .

5- شيرى تيجو 8 برو

تستخدم سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2023 ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتنتج السيارة قوة 197 حصان، وبفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج عزم دوران 290 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 51 لترًا.

سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2023 

تتوافر سيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 بفئة واحدة سعرها 905 آلاف جنيه .

أوبل كروس لاند رينو ميجان ميتسوبيشي اكليبس كروس دونج فنج فينوتشيا ستار شيري تيجو 8 برو سيارات تلامس المليون اسعار السيارات الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

تراجع مرتين.. مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع خليفة فيريرا

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

موضوعات متعلقة

جهز سيارتك للعمل بدون أعطال خلال فصل الربيع.. إليك 5 نصائح

سيتروين سي اليزيه 2023 فول أوبشن بـ 600 ألف جنيه| صور

اكسنت RB أرخص سيدان 2023 من هيونداي |صور

سيتروين هاتشباك فرنسية بـ 60 ألف جنيه.. صور

سيارات أوتوماتيك بأسعار أقل من 240 ألف جنيه| صور

أخبار السيارات| نصائح تجنبك مشقة القيادة أثناء الصيام.. اشتري سيدان ياباني أو فرنساوي 2023 بـ 550 ألف جنيه

بملايين الدولارات| أغلى 5 سيارات خارقة خلال 2023

أسعار أودي أي ترون 2023 في السعودية| صور

ترشيحاتنا

رسميا .. الزمالك يعلن قائمة مباراته أمام المريخ السوداني غدا

أحمد مجاهد: أتمسك بتواجد حكام مصريين في مواجهات الأهلي والزمالك

موجة غضب.. محاكمة ثلاثة أشخاص بالبحرين بتهمة "إهانة الأنبياء”

بسبب مشهد.. مسلسل رمضاني يفجر موجة غضب في ليبيا

أدعية مستحبة قبل الإفطار في رمضان

5 سيارات موديل 2023 تلامس المليون جنيه في مصر |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملخص أحداث الحلقة 7 من مسلسلات رمضان | سخية تنتقم من منصور .. ومشاهد مشوّقة بـ سوق الكانتو

5 أشياء أوعى تعملها بعد الإفطار

خطأ شائع فى عمل الشاي يسبب السرطان وأمراض خطيرة

طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة الشهية

فيديو

اللي هتجوزه لازم جيبه يكون مليان.. منة فضالي تكشف أسرارا لأول مرة

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل وحدات سكن مصر

آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا

الأرصاد : رياح محملة بالرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ