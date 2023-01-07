طرح موديل 2023 في مصر .. سعر ومواصفات فينوتشيا ستار الرياضية

تواصل السيارة فينوتشيا ستار من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2023، والتي شهدت زيادة سعرية قدرها 70 الف جنيه، مقارنة باسعار موديلات 2022.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة فينوتشيا ستار بعد طرح موديل 2023.

فينوتشيا ستار موديل 2023

مواصفات السيارة فينوتشيا ستار موديل 2023

تأتي السيارة فينوتشيا ستار موديل 2023 بتصميم رياضي، مع واجهة أمامية تضم شبكة كبيرة الحجم ذات فتحات متعددة المقاطع، بالاضافة إلى اقطاب ثنائية على جانبي السقف، ومرايات كهربائية جانبية، ومصابيح تعمل بتقنية LEDLIGHT.

فينوتشيا ستار موديل 2023

وزودت السيارة فينوتشيا ستار موديل 2023 بكاميرا 360 درجة، وحساسات ركن، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مع قفل مركزي للابواب، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، بينما تقدم السيارة بأبعاد هيكلية بلغت 4.691 مم للطول الكلي، و 1.905 مم للعرض.

فينوتشيا ستار موديل 2023

تستمد السيارة فينوتشيا ستار موديل 2023 اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء طراز DCT تتكون من 7 سرعات، متصل بمحرك 1500 سي سي مدعوم بتقنية هايبرد مع طاقة قدرها 48 فولت.

فينوتشيا ستار موديل 2023

يقدم محرك السيارة فينوتشيا ستار موديل 2023 قوة اجمالية قدرها 190 حصانا، و 260 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.4 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

السعر الرسمي للسيارة فينوتشيا ستار موديل 2023

تقدم السيارة فينوتشيا ستار موديل 2023 بقيمة قدرها 915 الف جنيه.