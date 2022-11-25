بورصة السيارات .. زيادة 170 ألف جنيه على أسعار دونج فنج فينوتشيا ستار 2022

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية الصينية دونج فنج عن زيادة رسمية جديدة تصل الى 170 على أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات فينوتشيا ستار موديل 2022، والتي تتوفر في السوق المصري بفئة واحدة فقط.

دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2022

مواصفات السيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2022

تعتمد السيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 190 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 260 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 7 سرعات من نوع DSG بنظام جر أمامي للعجلات.

تتسارع السيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2022 من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن 9.9 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 190 كيلومتر في الساعة، وتصل سعة خزان الوقود الى 60 لتر، ويصل متوسط استهلاكها للوقود الى 6.1 لتر عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.

دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2022

تأتي السيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2022 في السوق المصري بقياسات هيكلية بلغت 4691 مم للطول الكلي، و 1905 للعرض الكلي، بينما بلغ ارتفاعها نحو 1706 مم، ويصل قياس قاعدة العجلات الى 2756 مم.

دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2022

أسعار السيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2022

بلغ السعر الرسمي الجديد للسيارة دونج فنج فينوتشيا ستار موديل 2022 في السوق لمصري بـ 845,000 جنيه بدلاً من 675,000 جنيه.