قاربت على المليون.. أسعار فينوتشيا ستار ترتفع من جديد |صور

شهدت السيارة فينوتشيا ستار زيادة سعرية للمرة الثانية خلال العام الجاري 2023، حيث قدرت الزيادة الاولى نحو 70 الف جنيه، لتتبعها الزيادة الثانية بقيمة سجلت 60 الف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصري، من تلك النسخة التي تنتمي إلى الفئة الرياضية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة فينوتشيا ستار بعد الزيادة الثانية في السوق المصري

فينوتشيا ستار

السعر الرسمية للسيارة فينوتشيا ستار بعد الزيادة الثانية خلال 2023

تقدم السيارة فينوتشيا ستار من خلال فئة واحدة من التجهيزات مع قيمة سعرية بلغت 975 ألف جنيه بدلاً من 915 ألف جنيه.

فينوتشيا ستار

ابرز تجهيزات السيارة فينوتشيا ستار في مصر

تحتوي السيارة فينوتشيا ستار على حساسات حركة، وكاميرا 360 درجة، بالاضافة إلى جنوط رياضية 19 بوصة، وواجهة أمامية عصرية مع مصابيح LED، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة داخلية تدعم التطبيقات الحديثة، مع امكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح.

فينوتشيا ستار

وجاءت السيارة فينوتشيا ستار بمحرك هايبرد بقوة 48 فولت سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 190 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و 260 نيوتن/متر من عزم الدوران بين 1500 و 4500 دورة في الدقيقة.

فينوتشيا ستار

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد اوامر الانطلاق عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 نقلات طراز DCT مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.