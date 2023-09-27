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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر دونج فينج أيولوس E70 Pro الكهربائية الجديد

دونج فينج أيولوس
دونج فينج أيولوس E70 Pro الكهربائية موديل 2023

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بشكل غير مبسوق، وذلك نتيجة مرور قطاع السيارات عالميا بالعديد من الأزمات التي نتج عنها عدم توافر طرازات جديدة لدي الوكلاء والموزعين، واذا توافره تباع بأسعار مرتفعة نتيجة عدم استقرار سوق السيارات عالميا .

دونج فينج أيولوس E70 Pro الكهربائية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر دونج فينج أيولوس E70 Pro الكهربائية موديل 2023 الجديد بالسوق المصري :

دونج فينج أيولوس E70 Pro الكهربائية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

- أبعاد دونج فينج أيولوس

تأتي سيارة E70 Pro الكهربائية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4700 مم، وعرض 1725 مم، وارتفاع 1530 مم، ويصل طول قاعدة عجلاتها الي 2700 مم .

- محرك E70 Pro الكهربائية

دونج فينج أيولوس E70 Pro الكهربائية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

تصل سرعة سيارة  دونج فينج أيولوس E70 Pro الكهربائية موديل 2023 القصوى الي 210 كم/ساعة، وتنتج قوة 160 حصان، وتتسارع  دونج فينج أيولوس E70 Pro من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وتخرج عزم أقصي للدوران 230 نيوتن/متر.

- سعر دونج فينج أيولوس E70

مقصورة دونج فينج أيولوس E70 Pro الكهربائية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة دونج فينج أيولوس E70 Pro الكهربائية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بسعر مليون و 55 ألف جنيه، بدلا من مليون و 25 ألف جنيه، بزيادة قدرت بـ 30 ألف جنيه .

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