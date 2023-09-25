نيسان تتعهد بالتحول الكامل إلى سيارات كهربائية بحلول 2030

تعهدت شركة نيسان "بالمضي قدمًا" في خطة بيع السيارات الكهربائية في أوروبا فقط بحلول عام 2030 على الرغم من تأخير رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قرار فرض حظر على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل.

وقالت شركة صناعة السيارات اليابانية إن جميع الموديلات الجديدة في أوروبا ستكون كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد، حيث أطلقت تصميمًا جديدًا للسيارات الكهربائية في لندن.

وأثار سوناك الغضب بين الناشطين في مجال البيئة وأعضاء البرلمان وأقسام صناعة السيارات الأسبوع الماضي عندما أعلن تراجعه عن سلسلة من السياسات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك تأجيل الحظر المخطط له على السيارات والشاحنات الصغيرة التي تعمل بالبنزين والديزل لمدة خمس سنوات اعتبارًا من عام 2030 إلى 2035.

وأنفقت شركات صناعة السيارات بالفعل المليارات لتحويل نماذجها وسلاسل التوريد الخاصة بها نحو السيارات الكهربائية، وقد يؤدي الحظر إلى تعطيل خططها للتخلص التدريجي من سيارات البنزين والديزل.

ومع ذلك، قالت نيسان اليوم الاثنين إنها "تمضي قدما في خططها لتحقيق نسبة 100% من السيارات الكهربائية في أوروبا بحلول عام 2030، على أن تصبح جميع طرازات نيسان الجديدة من الآن كهربائية بالكامل في أوروبا".

وقال رئيس الشركة ومديرها التنفيذي، ماكوتو أوشيدا: "ليس هناك عودة إلى الوراء الآن".

وتخطط نيسان لتقديم 19 طرازًا كهربائيًا بالكامل وثمانية طرازات هجينة قبل عام 2030.

وبحلول عام 2028، تخطط أيضًا لإدخال تقنية "خالية من الكوبالت" لخفض تكلفة بطاريات السيارات الكهربائية بنسبة 65%.

وتعمل الشركة أيضًا على بطارية يمكنها تقليل أوقات الشحن بمقدار الثلث، ومن المقرر إطلاقها في غضون خمس سنوات.