عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة لا تعوض .. سيارات مرسيدس C-CLASS بدون أوفر برايس

صدى البلد

شهدت سيارات مرسيدس C-CLASS تخفيضاً يصل الى 70% ضمن مبادرة الإعفاء الجمركي لسيارات المغتربين في الخارج مقابل وديعة بنكية بالدولار يتم استردادها بعد 5 سنوات.

بأقل من سعرها في مصر.. اشتري فولكس فاجن باسات بخصم 70%

لفترة محدودة .. سيارة BMW X1 بخصم 70%

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

مرسيدس C-CLASS

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

مرسيدس C-CLASS

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارات مرسيدس C-CLASS

مرسيدس C180

موديل 2019 بقيمة 6,335 دولار.

موديل 2020 بقيمة 6,828 دولار.

موديل 2021 بقيمة 7,255 دولار.

موديل 2022 بقيمة 9,304 دولار.

موديل 2023 بقيمة 9,955 دولار.

 

مرسيدس C200

موديل 2019 بقيمة 6,822 دولار.

موديل 2020 بقيمة 7,326 دولار.

موديل 2021 بقيمة 7,829 دولار.

موديل 2022 بقيمة 10,116 دولار.

موديل 2023 بقيمة 10,824 دولار.

 

مرسيدس C300

موديل 2019 بقيمة 15,175 دولار.

موديل 2020 بقيمة 16,335 دولار.

موديل 2021 بقيمة 17,449 دولار.

موديل 2022 بقيمة 21,878 دولار.

موديل 2023 بقيمة 23,409 دولار.

مرسيدس C-Class الوديعة الدولارية أوفر برايس مرسيدس C180 مرسيدس C200

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

فتحي سند: هل يفعلها أمين عمر ليكون اسما على مسمى؟

موضوعات متعلقة

بأقل من سعرها في مصر.. اشتري فولكس فاجن باسات بخصم 70%

آخر أسعار كورولا وصني.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس في مصر

7 أسباب تؤدي الى اهتزاز السيارة والمقود أثناء القيادة

سعر ميتسوبيشي أوتلاندر 2023 الجديدة في السعودية

كيا تكشف عن أسعار نيرو الكهربائية الجديدة لعام 2024

للمصريين في الخارج.. تويوتا CHR بدون جمارك أو رسوم

لفترة محدودة.. أرخص سيارات أودي بدون أوفر برايس وجمارك

ترشيحاتنا

إسرائيل تكشف عن واقعة خطيرة على الحدود مع لبنان

تذبذب يضرب أسعار الذهب خلال التعاملت المسائية.. تفاصيل

الولايات المتحدة..الاقتصاد الأقوى في العالم على حافة الهاوية باتجاهه نحو الإغلاق الحكومي

بايدن يتعثر علي سلم الطائرة|فيديو

فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيدين من المرحلة السابقة

مفاوضات مصرية لشراء مليون طن من القمح الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظام غذائي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ؟.. أطعمة ومكملات

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

فوائد خارقة لتناول بذور العنب| تعرف عليها

أنقذوا محمود.. مدرس يصاب بمرض ضمور العضلات.. وشقيقته: أخويا بيموت بالبطيء| خاص

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ