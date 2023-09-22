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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة .. سيارة BMW X1 بخصم 70%

BMW X1 
BMW X1 

تعتبر السيارة BMW X1 أحد أشهر السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين التي كشفت عنها الحكومة في نهاية عام 2022. 

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ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى مع تخفيض يصل الى 70% في قيمة الوديعة الدولارية.

   

BMW X1  

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

BMW X1  

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

BMW X1  

قيمة الوديعة البنكية للسيارة BMW X1  

BMW X1  موديل 2019 بقيمة 4,979 دولار.

BMW X1  موديل 2020 بقيمة 5,747 دولار.

BMW X1  موديل 2021 بقيمة 6,513 دولار.

BMW X1  موديل 2022 بقيمة 6,781 دولار.

BMW X1 موديل 2023 بقيمة 7,256 دولار.

BMW X1 BMW الوديعة الدولارية الوديعة البنكية

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