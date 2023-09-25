عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية | صور

رينو تكشف عن سيارات
رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية

كشفت شركة رينو الفرنسية عن مجموعة من إصداراتها تنتمي إلي فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، حيث تعتمد جميع الإصدارات الجديدة علي نظام الدفع الكهربائي ، وذلك تماشيا مع مستقبل صناعة السيارات .

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية 

هاتها وأنت جاي.. رينو ميجان بدون جمارك وأوفر برايس

تشتري رينو سانديرو ولا ميتسوبيشي ميراج 2023.. اعرف أرخص هاتشباك في مصر

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية 

- موديلات رينو الكهربائية

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية 

تقدم شركة رينو ضمن مجموعتها الكهربائية سيارة رينو R5 والتي تقدم مدي سير يصل الي 400 كم، وسيتم تقديم هذه السيارات بأسواق السيارات المختلفة خلال العام القادم .

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية 

بالإضافة الي سيارة رينو Scenic الكهربائية التي تحتوي علي بطارية سعة 87 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة رينو Scenic أن تقوم بقطع مدى سير يصل الي 600 كم، وتم تصنيع السيارة من مواد مستدامة، ومواد قابلة لإعادة التدوير.

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية 

ويوجد ضمن المجموعة المطروحة من رينو سيارة رينو R4 الكهربائية التي تظهر ملامح كلاسيكية منها مصابيح مستديرة وخطوط تصميمية بالمقدمة والمؤخرة، ويمكن لسيارة رينو R4 الكهربائية أن تقوم بقطع مدى سير يصل الي 400 كم.

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية 

ومن ضمن السيارات التي تطرحها رينو Rafale التي تنتمي الي فئة السيارات الكوبيه ، وتعتمد علي قوتها علي تيار كهربائي جزئ ، ويتوافر بها نظام دفع هجين Plug-in، وستقدم رينو أيضا سيارة SUV جديدة بنظام الدفع الهجين الكامل أو الهجين Plug-in.

رينو R5 فئة السيارات الـSUV السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات رينو Scenic الكهربائية رينو R4 الكهربائية رينو الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة انتهت بإطفاء أنوار المسرح| القصة الكاملة لصفع ميدو عادل.. ولقاء سويدان: "تفتكروا ليه الست تضرب راجل؟"

600 جنيه رسميًا الآن| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بمحلات الصاغة

مجنونة يا قوطة| انخفاض غير مسبوق في أسعار الطماطم.. هل تعود إلى 5 جنيهات؟

إثارة جديدة في الأهلي| إيقاف كهربا 3 أشهر.. والخطيب ينتظر رد كولر بشأن هذا النجم

كل الرجالة بتحبني ما عدا هذا الشخص.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة

ياسمين صبري تظهر مع عمرو أديب بعد خلاف الـ 4 ملايين جنيه

الدولار رسميًا الأن| مفاجأة في سعر الأخضر بعد قرار البنك المركزي الأخير

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

موضوعات متعلقة

سعر سيارة راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بعد تعرضه لحادث| فيديو

بـ 900 ألف جنيه.. اشتري فيات 500 موديل 2023

للبنات.. دايهاتسو هاتشباك أوتوماتيك بـ100ألف جنيه

بورصة المحافظات | أسعار أوبل و تيجو 7 و اكينوكس بـ أسوان

أسعار طرازات سيتروين 2024 المتواجدة بمصر | صور

فورد تطرح لوحات ترخيص رقمية| ما القصة

أسعار ومواصفات إم جي RX-5 الـ SUV الصينية

سيارة مجانية من تسلا بقيمة مليون و650 ألف جنيه | تفاصيل

ترشيحاتنا

8 نجوم .. الزمالك يفتقد أوراقًا رابحة فى مواجهة المقاولون الليلة

وزير الداخلية يهنئ قيادات الدولة بمناسبة المولد النبوى الشريف

فيروس جديد .. ما قصة اكس وحقيقة خطورته عن كورونا؟ .. فيديو

نستقبل هذه المناسبة بمشاعر الفخر والاعتزاز.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس بذكرى المولد النبوى

الكرملين يرفض إلقاء أرمينيا اللوم على روسيا بشأن أزمة كاراباخ

لقاح مشترك جديد لـ الإنفلونزا وكورونا .. الصحة العالمية توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل كيكة الحلم

مصنوع من الزجاج.. فستان ميريام فارس في بيروت يثير ضجة| شاهد

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج نزلات البرد الحادة

سيئ جدا | هجوم على إليسا لسبب مثير .. شاهد

فيديو

مش بصرف جنيه على لبسي.. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها والرياضة المفضلة لها

لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ