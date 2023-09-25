رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية | صور

كشفت شركة رينو الفرنسية عن مجموعة من إصداراتها تنتمي إلي فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، حيث تعتمد جميع الإصدارات الجديدة علي نظام الدفع الكهربائي ، وذلك تماشيا مع مستقبل صناعة السيارات .

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية

- موديلات رينو الكهربائية

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية

تقدم شركة رينو ضمن مجموعتها الكهربائية سيارة رينو R5 والتي تقدم مدي سير يصل الي 400 كم، وسيتم تقديم هذه السيارات بأسواق السيارات المختلفة خلال العام القادم .

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية

بالإضافة الي سيارة رينو Scenic الكهربائية التي تحتوي علي بطارية سعة 87 كيلووات/ساعة، ويمكن لسيارة رينو Scenic أن تقوم بقطع مدى سير يصل الي 600 كم، وتم تصنيع السيارة من مواد مستدامة، ومواد قابلة لإعادة التدوير.

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية

ويوجد ضمن المجموعة المطروحة من رينو سيارة رينو R4 الكهربائية التي تظهر ملامح كلاسيكية منها مصابيح مستديرة وخطوط تصميمية بالمقدمة والمؤخرة، ويمكن لسيارة رينو R4 الكهربائية أن تقوم بقطع مدى سير يصل الي 400 كم.

رينو تكشف عن سيارات SUV كهربائية

ومن ضمن السيارات التي تطرحها رينو Rafale التي تنتمي الي فئة السيارات الكوبيه ، وتعتمد علي قوتها علي تيار كهربائي جزئ ، ويتوافر بها نظام دفع هجين Plug-in، وستقدم رينو أيضا سيارة SUV جديدة بنظام الدفع الهجين الكامل أو الهجين Plug-in.