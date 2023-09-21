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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هاتها وأنت جاي.. رينو ميجان بدون جمارك وأوفر برايس

رينو ميجان
رينو ميجان

تعتبر السيارة الفرنسية رينو ميجان أحد أشهر إصدارات السيدان في الأسواق العربية، ومن ضمن السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات ضمن مباردة استيراد السيارات من الخارج.

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بـ 170 ألف جنيه.. مواصفات أشهر سيارات رينو في مصر

رينو ميجان

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

رينو ميجان

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد رينو ميجان "الفئة الكاملة"

رينو ميجان موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,379 دولار

رينو ميجان موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,688 دولار

رينو ميجان موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,264 دولار

رينو ميجان موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,998 دولار

رينو ميجان موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 6,418 دولار

رينو ميجان رينو ميجان جمارك أوفر برايس الفئة الكاملة

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