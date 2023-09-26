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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو وسكودا وميتسوبيشي.. أسعار 5 سيارات رياضية جديدة

صدى البلد

يشهد قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، منافسة قوية في السوق المصري موديلات 2023 و 2024، ومن أشهرها سكودا كاميك وبيجو 2008 ، وسوزوكي جراند فيتارا ، وسيتروين  C4، وميتسوبيشي إكليبس كروس.

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سيتروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023

تستخدم السيارة ستروين C4 موديل 2023 ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية الأداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، إضافة إلى محرك 1200 سي سي تيربو، 3 سلندر، ينتج قوة اجمالية قدرها 155 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، وحوالي 8.2 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/س من النقطة 0.

 

أسعار السيارة سيتروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الأولى FEEL بقيمة قدرها 1,100,000 جنيه

سيتروين C4موديل 2023 الفئة الثانية INTERIOR SHINE RED بقيمة قدرها 1,200,000 جنيه

 

بيجو 2008 موديل 2023

بيجو 2008 موديل 2023

حصلت السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، بالإضافة إلى 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2023

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,069,990 جنيه 

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,149,990 جنيه 

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,219,990 جنيه

 

سكودا كاميك موديل 2023

سكودا كاميك موديل 2023

تستمد السيارة سكودا كاميك موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 أحصنة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر، وزودت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 1,100,000 جنيه.

 

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023       

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023       

تعتمد السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 على محرك بقوة 150 حصانا من خلال محرك سعة 1500 سي سي تربو، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات.

 

أسعار السيارة ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023   

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 1,160,000 جنيه

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,225,000 جنيه   

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 الفئة الثالثة  INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,285,000 جنيه 

ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023 الفئة الرابعة GLX 4WDبقيمة قدرها 1,355,000 جنيه   

سوزوكي جراند فيتارا 2024

سوزوكي جراند فيتارا 2024

تتوافر السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC،يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة، و138 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 

الفئة الاولى GLX موديل 2024 بسعر 1,499,900 جنيه.

الفئة الثانية GLX 2 TONE موديل 2024 بسعر 1,549,900 جنيه.

سيتروين C4 بيجو 2008 سكودا كاميك ميتسوبيشي اكليبس كروس سوزوكي جراند فيتارا

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