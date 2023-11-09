أيولوس تطرح A30 Shine Limited Edition في مصر

أعلن وكيل سيارات أيولوس في مصر عن توافر طرازها الجديد والذى اطلق عليه اسم A30 Shine Limited Edition خلال الفترة القادمة بالسوق المصري ، وتنتمي سيارة A30 Shine Limited Edition الي فئة السيارات السيدان .

أيولوس A30 Shine Limited Edition

تظهر سيارة أيولوس A30 Shine Limited Edition بتصميم جديد ، بالإضافة الي احتوائها علي نظام ترفيه محدث ، ونظام جديد لترشيد استهلاك الوقود ، ونظام معلومات متطور .

أيولوس A30 Shine Limited Edition

زودت سيارة أيولوس A30 Shine Limited Edition بمميزات سلامة عالية التقنية ، وذلك لحمياه ركابها وإعطائهم تجربة قيادة فريدة ومتميزة عند قيادتها داخل المدينة أو علي الطرق السريعة .

- محرك أيولوس A30 Shine Limited Edition :

أيولوس A30 Shine Limited Edition

تستمد سيارة أيولوس A30 Shine Limited Edition قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ينتج قوة 195 حصان، وعزم دوران يصل الي 300 نيوتن/متر ، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 200 كم/ساعة .