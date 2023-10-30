أسعار أيولوس E70 Pro الكهربائية بعد ارتفاعها

تستمر زيادات أسعار السيارات الجديدة داخل السوق العالمي للسيارات بشكل ملحوظ وغير مسبوق خلال شهر أكتوبر الجاري ، وذلك نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات العالمي للعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي توافر الإصدارات الجديدة بداخل سوق السيارات، بالإضافة الي أنه اذا تم تواجده يتم بيعها بأسعار إضافية " أوفر برايس " ، وهذا بسبب تقلص إنتاج السيارات وقلة توافرها لدي الوكلاء والموزعين .

أيولوس E70 Pro الكهربائية

- محرك أيولوس E70 Pro الكهربائية :

تصل سرعة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 القصوى الي 210 كم/ساعة، وتصل قوتها الي 160 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 9.5 ثانية، وتنقل قوة السيارة من المحرك الي العجلات من خلال ناقل حركة كهربائي ، وتخرج دونج فنج اى 70 برو عزم دوران يصل الي 230 كم/ساعة .

- مواصفات الأمان بـ دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 :

دونج فنج اى 70 برو موديل 2023

تأتي سيارة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، حساسات للركن، ووسائد هوائية ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و ESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني .

- أبعاد أيولوس E70 Pro الكهربائية موديل 2023 :

مقصورة أيولوس E70 Pro الكهربائية موديل 2023

تتوافر سيارة أيولوس E70 Pro الكهربائية موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4700

مم، وعرض 1725 مم، وارتفاع 1530 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2700 ، وتصل مساحة حقيبتها الخلفية الي 504 لتر .

- أسعار أيولوس E70 Pro الكهربائية الجديدة بالسوق المصري :

أيولوس E70 Pro الكهربائية الجديدة بالسوق المصري

تتوافر سيارة دونج فنج اى 70 برو موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها حاليا إلي مليون و 100 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 55 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 45 ألف جنيه .