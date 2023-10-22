ستحضر تويوتا سيارة لاند كروزر 2024 المتجهة إلى الولايات المتحدة إلى معرض التنقل الياباني الأسبوع المقبل، ولكن كما يبدو، فهي ليست LC 250 العادية. لقد اختفت عجلة القيادة المستديرة التقليدية لإفساح المجال لما يشير إليه عملاق السيارات بـ " نيو ستير" إنها مستوحاة من مقود الدراجات النارية من خلال دمج أدوات التحكم في التسارع والكبح في عجلة القيادة. القيام بذلك يلغي الحاجة إلى الدواسات.

تويوتا تكشف عن موعد أول لاند كروزر كهربائية

تتيح عجلة القيادة الشبيهة بالمقود القيادة اليدوية، مما يجعل سيارة لاند كروزر 2024 قابلة للاستخدام من قبل السائقين الذين يعانون من إعاقات في الأطراف السفلية. تم تثبيت أدوات التحكم المكتسبة حديثًا على الجانب الأيمن من المقبض وتحل محل دواسات التسارع والفرامل بشكل فعال، مما يسمح للسائقين بالجلوس براحة أكبر والدخول/الخروج بسهولة.

لا تعتبر هذه المرة الأولى التي تكشف فيها تويوتا عن هذا النوع من الإصدارات، ولك نظرًا لأن قسمها الفاخر لكزس، قامت بتصميم واحدة لسيارة الكروس أوفر الكهربائية RZ بنظام التوجيه عن طريق الأسلاك، والذي يتم تقديمه كبديل لعجلة القيادة التقليدية.

تويوتا تكشف عن موعد أول لاند كروزر كهربائية

تويوتا ليست أول شركة صناعة سيارات يابانية تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كانت مازدا تبيع مجموعتها من "مركبات القيادة ذاتية التمكين" لسنوات. تأتي الطرازات 2 وMX-30 وCX-5 وحتى MX-5 Miata في كل من الفئات ذات السقف الناعم وRF مع رافعة مثبتة بجوار الكونسول المركزي الذي يحل محل الدواسات. ويمكن أيضًا طلب هذه السيارات بعجلة قيادة خاصة تتميز بمقبض مدمج لتمكين التوجيه بيد واحدة.

تقدم تويوتا عرضًا رائعًا في معرض التنقل الياباني لعام 2023 من خلال تقديم عدد كبير من المفاهيم، معظمها كهربائية. هناك سيارة Land Cruiser Se ذات الانبعاثات الصفرية وثلاثة صفوف، وشاحنة صغيرة منافسة لـ Ford Maverick، وحتى سيارة رياضية تتخلص أيضًا من محرك الاحتراق.