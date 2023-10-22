أفضل 5 سيارات بأسعار تبدأ من 140 ألف جنيه

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

جيلي باندينو

جيلي باندينو موديل 2015

تتميز السيارة جيلي باندينو موديل 2015 بتصميم هاتشباك يتشابه مع السيارة فيات باندا الإيطالية الشهيرة، ويتضح ذلك من خلال شكلها الدائري ومصابيحها على هيئة عيون دائرية، كما انها تأتي بعدة كماليات هامة مثل إطارات خاصة وتكييف، ومرايا كهربائية وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، ووسائد هوائية لدعم الامن والسلامة.

جاءت السيارة جيلي باندينو موديل 2015 محرك بسعة تبلغ 1300 سي سي رباعي الأسطوانات، يولد قوة تصل الى 90 حصانا، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 5 سرعات، وتبلغ سرعتها الصوى 170 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة جيلي باندينو موديل 2015

يبدأ سعر السيارة جيلي باندينو موديل 2015 في سوق المستعمل المصري بـ 150 ألف جنيه تقريباً، وقد يختلف السعر حسب حالتها العامة ومستوى التجهيزات الخاصة بها.

فولكس فاجن بولو موديل 1998

فولكس فاجن بولو موديل 1998

تتوافر السيارة فولكس فاجن بولو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات.

تتسارع السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 15.2 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 171 كيلومتر/ساعة.

تتوفر السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 فبريقة من الداخل وصالون جديد من الداخل، وبلغت قراءة العداد نحو 90 ألف كيلومتر، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

سعر السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 في سوق المستعمل من 140 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

أوبل كورسا موديل 2004

أوبل كورسا موديل 2004

جاءت السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

وتتوفر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بنظام دفع أمامي، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً، وتتميز المقصورة الداخلية بخامات عالية الجودة لذلك فهي توفر الراحة للمقاعد، وتتسع المقصورة لخمسة ركاب ومساحة التخزين الخلفية 300 لتر، وفي حالة طي المقاعد الخلفية يمكن أن ترتفع إلى 700 لتر.

أسعار السيارة أوبل كورسا موديل 2004

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

رينو لوجان موديل 2012

رينو لوجان موديل 2012

حصلت السيارة رينو لوجان موديل 2012 على محرك بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 90 حصانًا، مع ناقل الحركة يدوي "مانيوال" من 5 سرعات، كما تتوفر بإصدار مزود بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 4 سرعات.

تأتي رينو لوجان موديل 2012 بطول كلي 4.290 متر، وعرض كلي 1.740 متر، وارتفاع كلي 1.525 مترسعة صندوق السيارة: 510 لترات

أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2012 "مستعملة"

يبدأ سعر السيارة رينو لوجان موديل 2012 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

شيفروليه أفيو موديل 2006

شيفروليه أفيو موديل 2006

تتوفر شيفروليه أفيو موديل 2006 بناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات، أو أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتعمل بمنظومة الدفع الأمامي، ويمتاز المحرك بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود.

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي الى 1500 سي سي، يضخ قوة تبلغ الى 83 حصانا عند 3000 دورة في الدقيقة، مع سرعة قصوى تبلغ 170 كم، ونظام جر أمامي، وتستهلك السيارة من الوقود 6.4 لتر لكل 100 كم.

بلغت أبعاد وقياسات السيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 بطول بلغ 4.310 متر، وعرض 1.710 متر مع ارتفاع بواقع 1.505 متر، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية متوسطة الحجم وشبكة تهوية بركيزة واحدة عرضية يتوسطها شعار شيفروليه.

أسعار السيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 "مستعملة"

بلغ سعر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2006 في سوق المستعمل 140 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.