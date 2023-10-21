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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوبل انسيجنيا الجديدة بخصم 70% .. تفاصيل

صدى البلد

تعتبر السيارة أوبل انسيجنيا أحد أبرز سيارات السيدان الفاخرة المرشحة للاستيراد مهن الخارج، حيث يبحث العديد من المصريين المغتربين عن شراء سيارات من الخارج واستيرادها للسوق المصري بعد قرار الحكومة المصرية بالإعفاء الجمركي والضريبي لسيارات المواطنين القادمة من الخارج .

أوبل انسيجنيا

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

أوبل انسيجنيا

قيمة الوديعة الدولارية لسيارة أوبل انسيجنيا

بلغت قيمة الوديعة الدولارية لسيارة أوبل انسيجنيا موديل 2023 نحو 8,036 دولار "الفئة الكاملة".

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