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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ أيولوس A30 في مصر .. اعرف بكام

أيولوس A30 موديل
أيولوس A30 موديل 2023

شهدت السيارة أيولوس A30 موديل 2023 زيادة سعرية جديدة قدرها 222 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، صاحبة التصميم الرياضي، والتي تتمتع بالكثير من التجهيزات.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة لـ أيولوس A30 موديل 2023 في السوق المصري وابرز المواصفات الفنية للسيارة.

أيولوس A30 موديل 2023

ابرز مواصفات السيارة أيولوس A30 موديل 2023

 

تضم السيارة أيولوس A30 موديل 2023 مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى كاميرا 360 درجة، وحساسات ركن لسهولة الاصطفاف، مع مرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي وبلوتوث، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

أيولوس A30 موديل 2023

وتأتي السيارة أيولوس A30 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات 1500 CC تيربو، ينتج قوة إجمالية قدرها 150 حصان، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وتعمل السيارة عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، بينما تستمد قدرات الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بدل كليتش مكون من 6 نقلات.

أيولوس A30 موديل 2023

السعر الرسمي الجديد لسيارة أيولوس A30 موديل 2023 في السوق المصري

 

ارتفعت السيارة أيولوس A30 موديل 2023 بقيمة اجمالية بلغت 222 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 855 ألف جنيه بدلاَ من 633 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة محليًا.

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